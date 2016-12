Un mensaje para combatir la crueldad de los memes

La historia de Lizzie Velasquez ya es conocida por muchos millones de personas en todo el mundo. Esta mujer, años atrás, saltó a la fama cuando hizo que la patología que padece -síndrome progeroide neonatal, o síndrome de Wiedemann-Rautenstrauch- la hiciera un agente de cambio positivo.

Antes de entrar a bachillerato, Velasquez encontró en YouTube el video "La mujer más fea del mundo", donde quien aparecía era ella misma. Aunque sus padres intentaron eliminarlo, el video siguió siendo visto por miles de personas. Ella aprovechó esa experiencia negativa para transformarlo en algo positivo; empezó a preparar charlas motivacionales sobre el " bullying ", primero en liceos, y luego en programas de televisión, para hablar sobre el tema, publicó tres libros y protagonizó un documental sobre su vida.





Pero días atrás, una nueva experiencia negativa en las redes sociales la llevaron a redoblar esfuerzos con el mensaje positivo que intenta transmitir. “Antes de compartir un meme, recuerde que hay una persona real en esa foto”. Ese es el mensaje de motivación que compartió recientemente en su cuenta de Instagram, después de descubrir que se convirtió involuntariamente -una vez más- en el rostro de un meme.

Embed I've seen a ton of memes like this all over @facebook recently. I'm writing this post not as someone who is a victim but as someone who is using their voice. Yes, it's very late at night as I type this but I do so as a reminder that the innocent people that are being put in these memes are probably up just as late scrolling through Facebook and feeling something that I wouldn't wish on my worst enemy. No matter what we look like or what size we are, at the end of the day we are all human. I ask that you keep that in mind the next time you see a viral meme of a random stranger. At the time you might find it hilarious but the human in the photo is probably feeling the exact opposite. Spread love not hurtful words via a screen. Xoxo Lizzie Una foto publicada por Lizzie Velasquez (@littlelizziev) el 11 de Dic de 2016 a la(s) 12:07 PST

"He visto un montón de memes como este en Facebook. Estoy escribiendo este post no como alguien que es una víctima, sino como alguien que está usando su voz ", escribe Velasquez, de 27 años. "Sí, es muy tarde en la noche mientras escribo esto, pero lo hago como un recordatorio de que las personas inocentes que se están poniendo en estos memes probablemente se queden hasta tarde mirando Facebook y sintiendo algo que no desearía que lo sintiera ni mi peor enemigo".

"No importa cómo luzcamos o qué tamaño tengamos, al final del día todos somos humanos", continúa Velasquez en su cuenta de Instagram. "Le pido que lo tengan en cuenta la próxima vez que vean un meme viral de un extraño. En el momento lo podrán encontrar divertido, pero el ser humano en la foto probablemente sienta exactamente lo contrario. Difundan palabras amorosas no dañinas a través de una pantalla",. termina diciendo en su mensaje

Fuente: