Un Merino de La Magdalena cotizó US$ 8.800

El 50% del ganador del Día del Merino se vendió por US$ 4.400

Un carnero de cabaña La Magdalena, de Los Tordos, fue el ganador del concurso de reproductores realizado en el Día del Merino, en Salto . En la oportunidad el 50% de ese ejemplar se comercializó en US$ 4.400 a la firma Don Tito, del departamento de Soriano, elevando su cotización total a US$ 8.800.La actividad se desarrolló el martes 14 en el local de la Asociación Agropecuaria de Salto, con calificaciones a cargo de los jurados Fernando Dutra da Silveira y Marcelo Gratarola.Remató Carlos Arocena, por el escritorio Zambrano & Cía, comercializando 14 reproductores que cotizaron a un precio promedio de US$ 1.897.