Un mural en Castillos detenido por la burocracia o la tontería

No está muy claro por qué. Lo que sí es cierto es lo siguiente: 1) Álvaro Errandonea es un artista uruguayo que vive en Buenos Aires. Desde los 15 años, veranea//vive/visita el balneario rochense Aguas Dulces; 2) Se siente de allí, por eso se le ocurrió realizar una obra para Castillos, municipio al que pertenece Aguas Dulces; 3) Supo que la Banda Municipal de Castillos es la más antigua del país y que en 2015 cumplía 125 años de vida; 4) No dudó y se puso a bocetar un mural de 7 metros por 70 cms para que se instalara en la plaza de Castillos en homenaje a la orquesta; 5) Lo conversó con el alcalde, Don Estacio Sena, este estuvo de acuerdo y Errandonea se puso a trabajar; 6) El mural se terminó a tiempo como para cumplir con el homenaje a la orquesta municipal. Está hecho en venecitas de colores (ver foto); 7) La Junta Local y luego la Intendencia de Rocha detuvieron la colocación de la obra, pese a que la plaza ya tiene el muro construido para recibir el mural; 8) Se argumenta desde la Intendencia que una obra de esas características debe pasar por la comisión de nomenclátor de la Junta y ella aún no se ha expedido y 9) Se argumenta que como don Estacio es el único alcalde nacionalista en el departamento, no le van a dar vida con el mural.

En julio del 2015, cuando asumió Estacio Sena como Alcalde de Castillos –y frente al jefe comunal rochense Aníbal Pereyra- el flamante alcalde mencionó en su discurso "dos grandes compromisos". Uno, relacionado "a nuestra querida Banda Municipal que cumple 125 años de existencia el próximo 13 de setiembre, la más antigua del País que merece un gran reconocimiento y valoración". "Como queremos que el pueblo colabore y participe con nuestro gobierno - que es el de todos - vamos a invitarlos a formar una comisión que se encargue de los festejos con el total apoyo de la Alcaldía", señaló.

Con ese marco, Errandonea se puso a trabajar. Pero enseguida aparecieron algunas trabas. El alcalde comenzó una campaña de firmas para que la Junta Departamental apruebe el mural.

Errandonea dice a LA VACA AZUL: “Yo no entiendo de política ni sabía que existía la palabra ´nomenclator´. Las firmas es participación popular. ¿No queremos eso?” En su página de Facebook Errandonea escribió: “Personalmente me siento muy honrado por estas adhesiones. Le agradezco a todas y cada una de estas personas el haberse molestado. Es importante lograr la aprobación de la Junta Departamental no solo por este trabajo. También sentaría un precedente para la gestación de otras obras y así generar un foco de interés sobre Castillos. (…) No es que un mosaiquito de la banda cambie mucho, pero va sumando y si hay apoyo del estado los artistas locales se movilizarían. Los hay muy buenos y no son pocos pero trabajan prácticamente en la clandestinidad. Hay que ponerse en detective para encontrarlos. Cuando se les dio unos litros de pintura salieron y pintaron. Y dejaron claro que eran muchos y tenían ganas de trabajar. Hay que activar esta fuerza de nuevo pero con técnicas más duraderas. (…) yo pensé que retratar a su gente, festejar su banda les parecería bien, y con mucha gente así fue, incluido el alcalde... pero a unos pocos no les cayó en gracia.”

La campaña de firmas sigue. El mural está pronto.

Fuente: