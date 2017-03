Un muy buen remate de Jones y Limitour en Salto

Fuente:

Zambrano & Cía remató este martes los Merino Australiano de las cabañas La Corona –de Ana Mirtha Jones de Azambuja y Sara Azambuja Jones– y Los Manantiales –de de Silvia Jones de Perez e Hijos–, y los Poll Dorset de cabaña Salto –de Limitour–.En el local de la Asociación Agropecuaria de Salto se obtuvieron los siguientes precios máximo, mínimo y promedio por la oferta de Limitour: 16 carneros PC, US$ 800, US$ 400 y US$ 459; cinco carneros PI, US$ 800, US$ 600 y US$ 675; seis ovejas, US$ 650; 30 ovejas PC, US$ 115, US$ 110 y US$ 112.La Corona y Los Manantiales: dos carneros planteleros a US$ 2.000, US$ 1.000 y US$ 1.500; 82 carneros MO, US$ 800, US$ 300 y US$ 417; 18 carneros doble tatuaje, US$ 1.300, US$ 300 y US$ 648. Promedio de los 102 machos fue US$ 484,68.Además se comercializaron hembras: 142 ovejas US$ 70; 95 borregas de 2 a 4 dientes US$ 82; 57 ovejas de plantel US$ 105, US$ 70 y US$ 87,50.