Un nuevo bramido de Sergio Blanco llega a la Zavala Muniz

Para algunos de sus amigos, Sergio Blanco era de Nacional y para otros de Peñarol. El objetivo: que lo dejaran entrar a más vestuarios y así ver más cuerpos desnudos. Así como mentía en su infancia, ahora sigue mintiendo en sus obras, donde suele presentar una ficción de sí mismo para sentir que es querido.





Blanco, que vive en París, regresó a Uruguay semanas atrás para estrenar el próximo 10 de agosto su nueva obra, El bramido de Düsseldorf, que parte de un viaje a esa ciudad alemana para el estreno de su premiado éxito Tebas Land, ganador del premio a mejor producción en los Off West End London Awards de Londres. El tren en el que iba Blanco pasó por Düsseldorf, le gustó la sonoridad de la palabra y resolvió escribir una obra que transcurriera allí.





La pieza cuenta la agonía y muerte del padre del dramaturgo en la ciudad que da nombre a la obra. Durante ese proceso, se plantea la interrogante de qué llevó al dramaturgo y a su padre hasta allí: la inauguración de una exhibición sobre el asesino en serie más famoso de Alemania apodado "el vampiro de Düsseldorf", la firma de un contrato para guionar películas pornográficas, o la organización de la circuncisión del protagonista para iniciar su conversión al judaísmo.





"Es una obra que me permite hablar de los cuatro temas esenciales del ser humano, que son la muerte, el sexo, el arte y Dios", dijo Blanco a El Observador.





Una vez más el personaje de dramaturgo, que representa a Blanco, aparece en sus obras. En Tebas Land visitaba a un parricida en la cárcel, en La ira de Narciso se encontraba en un hotel de Eslovenia, donde había sido invitado a brindar una conferencia sobre el mito de Narciso, y en Ostia cuenta su infancia junto a su hermana en la vida real, Roxana Blanco. Es así que, en su nueva obra, Blanco habita nuevamente el terreno en el que se siente cómodo para experimentar: el de la autoficción.





"Es el único lugar en donde siento que puedo ser querido", dijo el autor, que asegura que mezcla ficción y verdad sobre sí mismo no por soberbia ni amor propio sino para promover una conciencia universalista.





"Mi historia también es tu historia. Y de alguna forma sigo mucho ese principio de Walt Whitman, en Carta a mí mismo; todo lo que diga de mí también lo digo de ti", dijo Blanco. "Creo mucho en eso. Hablar de uno pero como una forma de llegar al otro", explicó.





A su vez, como cuando era chico y ganaba su ingreso a los vestuarios, Blanco disfruta del juego con el espectador a través de las dosis de verdad y de mentira.





"Es el ADN del teatro. Es fascinante cuando es mentira pero de pronto es verdad y eso nos conecta con algo muy lúdico de cuando somos niños y jugábamos. Creemos que es un juego pero creemos a muerte en ese juego", explicó.





Un suicidio real

Blanco incluyó en la trama de su próximo estreno un episodio traumático que vivió a raíz de La ira de Narciso. Según contó el dramaturgo, un joven chileno que la vio en Montevideo se suicidó el día al que se estrenó la obra en Chile. "(El joven) les sacó entradas a los padres y se suicidó colgándose de un árbol en el parque Uruguay de Santiago. Paradojal, el taxi que los estaba llevando al teatro los termina llevando a la morgue", contó Blanco.





El autor explicó que si bien trauma y trama comparten la misma raíz etimológica, y que eso es parte de las bases del psicoanálisis, la incorporación de sus experiencias dolorosas al argumento de las obras no busca elaborar los recuerdos dolorosos.





"No sé si es una forma de sanar porque a mí me gusta estar enfermo", dijo Blanco. "Hay algo que pasa en el cuerpo enfermo que es muy interesante siempre. Me encanta tener fiebre", afirmó.





Blanco acaba de terminar de escribir la obra Cuando pases sobre mi tumba con sangre de jabalí, aunque su intención era hacerlo con su propia sangre, algo que fue imposible por razones biológicas. Esas hojas serán parte de una muestra sobre escrituras alternativas en el MOMA de Nueva York y planea estrenarla en Chicago el año próximo.





Ya sea por sus diálogos sobre el incesto , el sexo, la sangre, la religión y la viceralidad sensible con la que expone las relaciones humanas, la dramaturgia de Blanco resulta única e inquietante, a la vez de provocadora.





"Sí, me encanta provocar pero en el sentido noble de provocar porque me encanta invitar. Me parece hermoso", aseguró el autor.





El bramido de Düsseldorf se estrena el jueves 10 de agosto y estará hasta el 31 de agosto de martes a jueves a las 21 en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís. Entradas en venta por Tickantel y boleterías a $ 500.





Ostia en una única función "Es como un acto de incesto que cometemos en público y es lindo cada tanto hacerlo", dijo Sergio Blanco sobre Ostia, la obra que protagoniza junto a su hermana, la actriz Roxana Blanco, quien forma parte de la Comedia Nacional. En esta obra leída ambos artistas recorren su infancia, la enfermedad, la adolescencia, la muerte, la droga, la sexualidad, la creación y la separación. Ostia estará por una única función en Teatro Alianza el 31 de julio a la hora 20. Entradas a la venta en Abitab y boletería a $ 390.





