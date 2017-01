Un nuevo cartel disputa el liderazgo ante la ausencia del Chapo

Fuente: AFP

El poderoso cartel de Sinaloa, de Joaquín "el Chapo" Guzmán , quizá pueda sobrevivir a la extradición de su jefe, pero un grupo rival muy bien armado podría intensificar su guerra para apoderarse de su imperio.Los analistas suelen comparar al cartel de Sinaloa, con su multimillonario negocio expandido por el mundo, con una corporación internacional lo suficientemente fuerte para soportar la pérdida de su CEO. La extradición de Guzmán el jueves a Estados Unidos "es una gran victoria moral, pero no impactará al cartel de Sinaloa", dijo Mike Vigil, exfuncionario de la agencia antidrogas estadounidense.Las tres veces que Guzmán fue encarcelado en México –se escapó dos veces y fue recapturado hace un año–, quien se hizo cargo del negocio, según Vigil, es su socio Ismael "el Mayo" Zambada. "Es una estructura horizontal que opera muy semejante a una corporación global, con subsidiarias que son semi independientes", añadió el experto.La partida de Guzmán puede abrir la puerta a dos conflictos: una lucha interna por el control del cartel y que otro cartel aproveche su extradición a Estados Unidos para ganar territorios. Si bien Zambada es respetado dentro del cartel, las muchas facciones que lo componen podrían terminar luchando unas con otras, con los hijos de Guzmán, sus hermanos y otros miembros dando rienda suelta a sus ambiciones. Pero la mayor amenaza es el cartel Jalisco Nueva Generación, un ex aliado de la banda de Sinaloa cuyos recursos el gobierno mexicano estima en unos US$ 50 mil millones.Nueva Generación "verá esto (la extradición) como una debilidad del cartel de Sinaloa", dijo Vigil, anticipando una ofensiva que se concretó el pasado sábado en la ciudad turística de Manzanillo en Jalisco, donde fueron hallados los cuerpos mutilados de siete personas dentro de un taxi, en cuyas ventanas había un mensaje firmado por el poderoso cartel. Anteriormente las incursiones de Nueva Generación en territorios del cartel de Sinaloa desataron asesinatos en la norteña ciudad de Tijuana.