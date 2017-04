Un periodista siempre quiere estar en el lugar de los hechos cuando pasa algo importante para tener información de primera mano y poder contar lo ocurrido. Ayer me tocó estar en el sitio indicado.

El nerviosismo de la gente hacía que hablaran un francés muy rápido del que no lograba entender nada aunque las caras de susto indicaban que había pasado algo grave. Una adolescente temblaba y lloraba. Le pregunté a su madre si hablaba español o inglés. Finalmente me explicó -en inglés- que habían pasado unos hombres armados a los tiros.

Le pregunté si eran muchos y si había heridos y me dijo que no sabía. No había logrado ver mucho.

Otra comentó nerviosa que había venido de paseo con estudiantes (era profesora mexicana) que estaban diseminados por todo Champs Élysée. El vendedor de la tienda nos pidió que saliéramos porque debían cerrar.

Al salir miré en busca de hombres armados pero no había nada. Solo gente corriendo en la dirección contraria al Arco del Triunfo sin saber a dónde ir o dónde guarecerse mientras el personal de las tiendas bajaba las cortinas a toda velocidad.

Empecé a preguntar pero todos hablaban en francés y alguno que hablaba inglés me decía que no sabía qué había pasado. Me acerqué a un policía que con su mejor cara de póker se limitó a decirme -según creo haber entendido- que siguiera mi camino hacia el lado contrario al Arco del Triunfo. En ese momento caí en la cuenta de que estaba sola en una ciudad que podría ser víctima de un atentado y que mi hotel estaba a unas 30 cuadras. No tenía muy claro cómo llegar ni qué medio de transporte usar ya que había llegado esa mañana. Una turista española me aconsejó que tomara el metro pero meterme bajo tierra me daba inseguridad, así que seguí caminando lo más rápido que mis cansados pies me lo permitían.