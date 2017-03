Un promedio de US$ 610 por los Dohne de Fillat

Fuente:

Cabaña La Empastada –de Javier Fillat e Hijos– comercializó 79 borregos de la raza Merino Dohne a un precio máximo de US$ 1.300, el mínimo fue US$ 400 y el promedio US$ 610 en el remate realizado este viernes con negocios a cargo del escritorio Ruben F. Cánepa en el local de la Asociación Agropecuaria de Salto Si bien no hubo un gran marco de público en el remate sí hubo varios interesados que realizaron sus ofertas a distancia, ya que la actividad se transmitió en vivo por la señal de Charrúa TV.