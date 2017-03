Un puñado de candidatos a celebrar en la Noche de los Fallos

De los 41 elencos que concursaron los candidatos a ganar no son más de una decena.

Fuente:

El concurso oficial de Carnaval llega esta noche a su fin y en la madrugada se sabrá quiénes son los campeones. En la Noche de los Fallos, desde las tres de la mañana, se irán conociendo los ganadores. Unos pocos celebrarán y la mayoría, una vez más, desparramará quejas contra el jurado y los reglamentos, y anunciará que no vale la pena participar. Pero al otro día se pondrán a pensar en el concurso de 2018.Entre las 10 murgas que siguen con chances hay dos cuyos espectáculos han sido los mejores: Don Timoteo y La Clave. Estará bien que cualquiera se imponga. Deberían empatar, algo que no sucede desde 1995 cuando igualaron en el primer puesto Los Arlequines y Los Saltimbanquis. También hubo otros muy buenos espectáculos que estarán arriba, como los protagonizados por La Gran Muñeca (la última campeona), Patos Cabreros, La Trasnochada y La Mojigata. El resto de las liguilleras son Cayó la Cabra, Momolandia, Curtidores de Hongos y Diablos Verdes.C 1080, Yambo Kenia y Sarabanda han expuesto las mejores performances entre las comparsas. Esas tres y Tronar de Tambores accedieron a la liguilla. En un final apretado, todo puede pasar: que retenga la corona C 1080, que la misma pase a manos de Yambo Kenia que celebra 25 años, o que la reciba Sarabanda en sus 30 carnavales.Entre los parodistas, Nazarenos es el favorito. No obstante, como en el turf, hay un enemigo de peso y es Zíngaros, el mayor ganador de los últimos años. Los otros liguilleros, Momosapiens y Aristophanes, han acumulado méritos como para disputarse el tercer sitio en el podio.Revistas es otra categoría en la que es complicado vaticinar qué sucedera. Las tres que ingresaron a la ronda definitoria pueden vencer: House, que defiende el título, puede repetir, pero Tabú y La Compañía han mostrado propuestas de alto nivel y competitivas con la del defensor del primer premio.Entre los humoristas Cyranos, con un gran show, se vislumbra con claridad para volver a ganar, como en 2016. Completan la lista de participantes en la liguilla Sociedad Anónima y Los Choby's.Más allá de esos vaticinios, hay cuatro elencos que hoy concursarán en la última etapa (la murga Diablos Verdes, los humoristas Cyranos, la murga La Clave y los parodistas Zíngaros) y sus buenas o malas performances incidirán. Todo dependerá, en definitiva, del gusto de los jurados que integran el cuerpo de evaluadores que preside José Cozzo y de cómo interpreten el reglamento.Tras la actuación de Zíngaros, comenzará una nueva Noche de Fallos, en la que los integrantes de los elencos y sus hinchas se reunirán en los locales de ensayo a la espera de la divulgación de los puntajes. Una noche de alta tensión para el Carnaval.