Un rechazo que unió sindicatos, empresarios e izquierda radical

Una medida del gobierno logró algo que muy poco usual en Uruguay: que las cámaras empresariales, varios sindicatos y los representantes de la izquierda radical aparezcan del mismo lado del mostrador.

Aunque con argumentaciones muy diferentes, el decreto anti piquete que firmó el presidente Tabaré Vázquez - que habilita a la Policía a intervenir en cortes de ruta espontáneos sin orden judicial - tuvo el rechazo de organizaciones que están en las antípodas de pensamiento.

Ayer, mientras el gremio de profesores de Secundaria de Montevideo (ADES) realizaba una marcha en la explanada de la Intendencia de Montevideo, las gremiales empresariales daban a conocer que habían recurrido el decreto del Poder Ejecutivo. La molestia de los empresarios surgió debido a que la normativa exceptúa a las medidas sindicales.

"Seguimos teniendo ciudadanos de primera y de segunda. Si un empresario corta la ruta porque no está de acuerdo con algo, lo desalojan. En cambio, a los sindicatos no. No puede ser que a uno sí y a otros no. O para todos o para nadie", dijo a El Observador el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Carlos Perera.