Un recital fue otra vez el centro de una tragedia en Argentina

Dos personas murieron y varias sufrieron heridas de diversa consideración en el recital del cantante "El Indio" Solari, que congregó a miles de personas en el predio La Colmena en la localidad bonaerense de Olavarría.





Los eventos se dieron a poco de comenzar el show, con una avalancha provocada por la aglomeración en la zona cercana al escenario y por la fallas en el operartivo de seguridad.





Varias personas que concurrieron al recital aseguraron que "no hubo" controles en la entrada y que tanto la llegada al predio de La Colmena como la salida "fue un caos".





"No hubo controles de ningún tipo. No había gente de seguridad o del staff, no te cortaban la entrada y podías entrar al predio con lo que quisieras", relató a la agencia DyN uno de los asistentes al show.

Asimismo, otros asistentes consultados aseguraron que el cantante debió parar "varias veces" para pedirle al público que se corriera hacia atrás para darle espacio a quienes estaban en el frente. "Se notaba que el lugar estaba excedido y la gente seguía entrando incluso cuando la banda ya estaba tocando", indicaron.





Según los testimonios, durante el viaje de ida los accesos a Olavarría estaban colapsados y la llegada se demoró por más de diez horas en algunos casos. "Y a la salida del recital se hizo un embudo" que no permitió moverse por un largo rato.





A su vez, decenas de personas publicaron mensajes en las redes sociales para dar con familiares o conocidos que estuvieron en el recital, debido a que muchos están incomunicados porque las líneas de celulares y el servicio de internet móvil estaban saturados.

Solari emitió anoche un comunicado en el que acusó a la prensa de una campaña sucia en su contra. "Una vez más, de forma irresponsable y mezquina los medios están vendiendo pescado podrido", afirmó.





Fiesta empañada

Al promediar el tercer tema del recital Arca Monster, Solari interrumpió su interpretación para pedir calma al público dado que había varias personas desmayadas y reclamó desde los micrófonos a su personal de seguridad asistiera a los jóvenes.





"Hay alguien desmayado, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay gente en el piso, por favor, a ver la gente de seguridad. Calma, calma a los que están atrás. Hay mucha gente, hay que tener cuidado, habíamos quedado que nos cuidábamos", esgrimió el cantante en uno de los momentos más tensos del recital.





Sin embargo, los reiterados reclamos del conductor del show para que la multitud se corriera "uno dos metros hacia atrás" no tuvieron mayor efecto, dado que entre el aglomeramiento y los movimientos en masa se produjo una suerte de avalancha que derivó en el aplastamiento y la muerte de dos personas y dejó heridas a otras. Minutos después, y tras una nueva intermitencia, Solari volvió a mostrar su enojo. "Ya no tengo más ganas de tocar", espetó.





Los muertos fueron un hombre de 42 años que sufrió un paro cardiorespiratorio y el restante por politraumatismos. Además, una mujer permanecía internada en estado crítico. También se registraron heridos de arma blanca, según las autoridades sanitarias.





Interrogado por la justicia

En la tarde de ayer, la fiscal Susana Alonso le tomó declaración a Solari en el hotel Santa Rosa, donde el músico se hospedó, pero como fue testimonial no lo imputó por ningún hecho.

Alonso, que lleva adelante la investigación, señaló que la capacidad del predio fue excedida y que "hubo venta de entradas sin límite y gente que entró sin entrada".





"Ese lugar fue superado en la organización y la policía estaba preparada para menos cantidad de gente", sostuvo la fiscal, quien aclaró que la productora del músico fue la responsable de la seguridad interna y la que eligió el predio rural La Colmena para llevar a cabo el espectáculo, aunque el contrato entre la productora y la Municipalidad de Olavarría contiene cláusulas que podrían generar responsabilidad civil y penal. La Intendencia de Ezquiel Galli, de Cambiemos, se presentó ante la Justicia como "fiador" de los organizadores del recital.





Por otra parte, la fiscal estimó que hubo al menos 300.000 personas en el recital cuando el predio estaba preparado para 200.000. "Ha sido una noche muy angustiante para todos y con un final lamentable con dos fallecidos", señaló Alonso a Todo Noticias.





Si bien afirmó que "la investigación recién empieza", la fiscal detalló que los productores del evento ya fueron notificados y "se les tomó alguna declaración".





"La organización del show la hace la productora. Toda la seguridad de adentro la manejaban ellos", dijo.