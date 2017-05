Un senador estadounidense se burla de Donald Trump con una playlist de Spotify

Embed



Schumer, de 66 años, es el líder de la oposición demócrata en el Senado estadounidense, donde representa al estado de Nueva York. En la playlist, los títulos de las canciones hacen referencia al actual presidente, con piezas como Stop this train (paren este tren) de John Mayer, New Person, same old mistakes (persona nueva, los mismos errores de siempre) de Tame Impala, o You haven't done nothin' (no has hecho nada) de Stevie Wonder.





"La música ha tenido mucho significado en los primeros cien días de Trump", publicó Schumer en Twitter el pasado 29 de abril, acompañando ese mensaje con la playlist.

La lista reúne a varios nombres célebres del pop, el rock y el hip hop, con bandas y artistas como John Legend, Beyoncé, Shakira, The Who, Lady Gaga y B.B. King aportando canciones a la colección.





Varias canciones aluden a las críticas contra el presidente por la libertad con la cual interpreta los hechos: Lies (Mentiras) de Thompson Twins, Lyin' Eyes (Ojos mentirosos) de los Eagles. También hay guiños al gusto del presidente por las estadías en su lujoso club de Mar-a-Lago en Florida con Working for the weekend (Trabajando para el fin de semana) de Loverboy y 9 to 5 de Dolly Parton. De todos modos, la agencia AFP señala que resulta poco probable que Schumer haya confeccionado por su cuenta la lista de Spotify, considerando sobre todo que utiliza un antiguo teléfono "de tapa".

Fuente: En base a AFP

"Mi mamá me dijo que habría días como estos" comienzan cantando The Shirelles en su tema, el primero de los 32 que integran la lista de reproducción publicada en Spotify por el senador estadounidense Chuck Schumer, y que con su título, refiere a los primeros cien días del mandato de Donald Trump.