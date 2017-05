Un supermercado para salir con la compra en menos de 40 segundos

Hacer un pedido por una aplicación o plataforma web, para que una vez realizado el pago se reciba una notificación que informa que se está armando el mismo. Luego elegir un horario conveniente para pasar a retirarlo por un pick up center con casilleros numerados, sin colas ni esperas.

Esta es la propuesta de SuperNow, que se presenta como el primer supermercado virtual uruguayo que funciona mediante una plataforma digital y un sistema logístico automatizado. Por el momento opera solo en Zonamerica, pero sus creadores piensan expandirse a otros lugares donde exista concentración de gente.





Un público y una necesidad

El emprendimiento está ubicado en Zonamerica, donde Ari Kaczka –que trabaja en el lugar hace diez años– detectó a partir de encuestas que se hacen para valorar la satisfacción de los trabajadores, la necesidad de un servicio que no solo brindara un modo diferente de compra, sino que además le "devolviera" tiempo a los consumidores.





Las opciones de pago son con tarjeta de crédito, por transferencia electrónica, RedPagos y se aceptan también tickets de alimentación





Para el socio de Kaczka y director del emprendimiento, Samuel Liberman (32), la forma de despachar de un supermercado tradicional no serviría para el lugar, porque son centenares de personas que sale al mismo tiempo.





"El proyecto surge a partir de la necesidad de quienes trabajan en Zonamerica, que habitualmente tienen un importante tiempo de traslado para llegar a destino, y padecen este tipo de actividades que se deben desarrollar fuera del horario laboral. Estamos ofreciendo una experiencia rápida y eficaz", explicó Liberman.





Un sistema rápido

A partir del caso de un supermercado coreano que no podía crecer en espacio y del ejemplo de Amazon , fue que surgió la idea del pick up center, que en un principio se pensó para funcionar con una cinta estilo aeropuerto, pero al final se decantó por los casilleros numerados.





SuperNow, según indicó Liberman, es por el momento un supermercado de dimensiones pequeñas pero más grande que un almacén, teniendo como objetivo convertirse en uno grande pero optimizando la experiencia en aquello que los clientes realmente buscan.





"El software está en continuo desarrollo porque nuestra idea es crecer a medida del usuario y sus necesidades; prescindir de una cantidad enorme de mercadería que sirve solo para lucir en góndola, pero que para el consumidor que compra rápido y de forma eficiente en una aplicación molesta", señaló el director. Además puntualizó que mientras en un supermercado normal un operador arma cinco pedidos en una hora, en SuperNow la demora es de solo tres minutos debido al software de gestión desarrollado por la empresa 200 Data.





"Poder irse de trabajar con las compras hechas es devolver tiempo al consumidor", Ari Kaczka





Próximamente se va a poner en funcionamiento en la aplicación la opción de hacer listas rápidas, que pueden ser por ejemplo plantillas con artículos básicos de limpieza o listas personalizadas que cada usuario podrá generar.





A su vez, el programa señala qué mercadería tiene más rotación, lo que determina su ubicación más cercana a la mesa de armado. Desde la startup, que comenzó a funcionar hace poco más de tres semanas, se apuntó que mientras en un supermercado de dimensiones similares se debería contar con entre 30 y 40 personas, al prescindir de cajeros, de guardias de seguridad o de personal para mantener las góndolas, SuperNow cuenta en la actualidad con ocho empleados. En este sentido Liberman dijo que hoy tienen precios de mercado, y que, eventual mente, eso les va a permitir abaratarse.





Cadenas como Tienda Inglesa y Devoto tienen sistemas similares de compra con Click and Go y Pedidos Drive respectivamente, aunque para estos casos los modelos de pick up centers son más tradicionales, ya que al levantar el pedido es un empleado el encargado de la entrega.

Al final, en el único momento en que el comprador tiene contacto con un trabajador de la empresa es al salir del lugar, ya que se escanean los pedidos para corroborar que el comprador no se olvida de nada y el paquete es el correcto. SuperNow tiene cuatro márgenes de horarios fijos para que se puedan levantar los pedidos, y una opción de retiro en mostrador que permite elegir la hora. Además, tiene capacidad para que ingresen 250 personas, retiren su producto ya embolsado y etiquetado, y según dijeron desde la empresa, "literalmente el proceso no dura más de 40 segundos dentro de las instalaciones".