Un Supervielle improvisado

Entrevista a Luciano Supervielle El músico y compositor uruguayo explica cómo será su show el próximo 15 y 16 de marzo en el Auditorio Nacional del Sodre



Luciano Supervielle encuentra la inspiración para crear sus piezas musicales en la observación de su entorno. Para este pianista, compositor y DJ uruguayo, integrante del grupo Bajofondo y exmiembro de Plátano Macho, las imágenes despiertan notas, que a su vez crean temas que mantienen la esencia evocativa de sus orígenes. Eso, a su manera, tiene mucha relación con el trabajo de Agustín Ferrando Trenchi, creador del programa de YouTube Tiranos Temblad, célebre por convertir momentos cotidianos en pequeñas viñetas repletas de belleza, humor o reflexión.





Ambos son amigos, se conocen desde hace tantos años que costó encontrar el punto justo donde sus caminos se cruzaron. Pero fue en una gira de Bajofondo en 2007 cuando Supervielle halló un aliado visual en Ferrando (y cuando a su vez el realizador conoció al resto de los miembros de la banda, con los que también ha trabajado, y a Fernanda Montoro, su pareja y colega). "Para mí fue increíble porque esa gira me cambió la vida en miles de sentidos", contó Ferrando.





"Para mí Agustín siempre fue una fuente de inspiración, antes de Tiranos Temblad, con lo que hacía con Porno Mashups", acotó Supervielle, haciendo referencia a un proyecto de Ferrando en el que mezclaba canciones y videos populares.





"Enseguida nos dimos cuenta que teníamos una sensibilidad similar", afirmó Ferrando, "y que nuestros mundos son absolutamente complementarios. Una persona que hace música y otra que hace video es una sociedad artística perfecta".





Tiranos Temblad, así como otras ideas que aún no han visto la luz. Una de estas exploraciones sobre la unión entre la música y lo visual se podrá ver hoy y mañana a las 21 horas, cuando Supervielle presente su espectáculo Otro día en Desde entonces no han parado de trabajar juntos, sea en proyectos puntuales como la filmación de videoclips o shows en vivo, la composición de canciones inspiradas en escenas y personajes de, así como otras ideas que aún no han visto la luz. Una de estas exploraciones sobre la unión entre la música y lo visual se podrá ver hoy y mañana a las 21 horas, cuando Supervielle presente su espectáculo Otro día en Uruguay - concierto para piano y electrónica , en el que la improvisación musical será acompañada por videos, cuya proyección también es improvisada.





Este nuevo espectáculo es diferente al que ya presentó en la sala principal del Auditorio del Sodre. En parte porque desde su creación, las canciones se han transformado y adquirieron nuevas formas en las sucesivas interpretaciones.





En esta oportunidad aprovechará esos cambios y dará el lugar para que la evolución de cada pieza continúe, cuando Supervielle decida salirse de la partitura e improvisar. "Habrá varios momentos del show en que veré qué pasa y qué me surge en el momento. Hay temas en los que directamente voy a ver si toco scratches o toco teclado. Hay una libertad grande", indicó.





Para Ferrando, ponerle imágenes a la música es un verdadero desafío que le encanta asumir. "A mí siempre me interesó ser un traductor de la música y pasarla a imágenes", dijo. "Y me encontré con Luciano, que hace una música que me resulta totalmente inspiradora. A Luciano lo considero un músico que no es de ninguna época ni de ningún lugar. No paro de pensar y filmar para él. Es algo que siempre lo tengo activado, de ver algo y relacionarlo con tal música. Relaciono el movimiento de nubes con tipo de tocadas. Entro a hacer esas conexiones en la cabeza para tratar que la traducción sea lo mejor posible".





Eso se puede ejemplificar con varios videos, pero el más evocativo de ellos es el del tema Suite de la mamama, en el que Ferrando imaginó un arpegio ascendente como pájaros volando de un cable.





"Es lo que Agustín dice: tratar de capturar lo más poético de lo cotidiano, la belleza", aseguró Supervielle. Para el músico, esto significa una búsqueda de lo simple. "Es detenerse y recordarle al humano que eso es hermoso, que eso también tiene música. Y que si eso sucede en la vida está bueno parar y contemplarlo".





El costado electrónico Como su título –Otro día en Uruguay - concierto para piano y electrónica– indica, el espectáculo tendrá el costado electrónico que ha cultivado Luciano Supervielle desde que comenzó en el hip hop con la banda de los noventa Plátano Macho.

"El piano no deja de ser el centro, pero sin dudas va a estar esta invadido por un sampler y por efectos, por todos estos extraterrestres, y se generará una interacción interesante", contó. "Es en este género en el que Supervielle profundiza su investigación, yendo a boliches en Berlín a ver a DJs o escuchando artistas ingleses como The xx, Disclosure y James Blake, que lo inspiran para crear su particular combinación con música clásica. "Definitivamente no estoy haciendo música para bailar, pero las canciones tienen en esencia esa cosa del hipnotismo del baile y la repetición, que viene de la música electrónica y del hip hop. Es un razgo estilístico muy generador de ideas".

