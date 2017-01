Un trágico accidente de tránsito reavivó la tirria hacia argentinos

A medida que se iban dando a conocer los detalles, la indignación expresada en las redes y en los foros de Internet era mayor. Una camioneta Ford Ranger que viajaba por la Ruta 9 había chocado de frente contra un auto, causando la muerte de un hombre de 53 años y sus dos hijas. La tragedia familiar generó infinidad de comentarios en los portales de los medios de comunicación que daban la noticia, pero un numero importante de ellos hacían foco en un aspecto de lo sucedido: quien manejaba la camioneta era argentino.





Que no saben manejar, que siempre lo mismo, que hacen lo que quieren, que son unos imprudentes, que no se dan cuenta que acá no existen las autopistas, que a ese tipo no debería permitírsele más ingresar al país, entre una larga lista de etcéteras. El episodio terminó con el procesamiento con prisión del conductor, un abogado cordobés que venía de Brasil y manejaba rumbo a Punta del Este.

Más allá del hecho concreto, los sucesivos comentarios, algunos de los cuales estaban muy subidos de tono, son de alguna manera un termómetro de la hostilidad que a momentos los argentinos despiertan de este lado del Río de la Plata, fundamentalmente los porteños. Mientras eso sucede, los uruguayos suelen contar con la simpatía de su vecino y hermano mayor.

Envidia de hermanos





A la profesora de Historia María Emilia Pérez Santarcieri le resulta muy claro entender por qué hay antipatía hacia los argentinos desde este lado del Plata. "Se dice que somos hermanos, y es verdad. Y por eso nos peleamos como nos peleamos, nos envidiamos como nos envidiamos y nos queremos como nos queremos", dijo.



"Nosotros somos el hermano menor y, como tal, envidiamos al mayor", agregó en diálogo con El Observador.





El psicólogo Roberto Balaguer tiene la misma percepción. Dijo que los uruguayos solemos tener una mirada "híper crítica" y "envidiosa" hacia los argentinos. "Argentina es el espejo donde vemos nuestros

peores defectos", aseguró el experto.





"Mezquinos"

El fútbol resulta en una buen ejemplo para analizar el fenómeno. Durante el mundial de Sudáfrica en 2010, algunos uruguayos dejaron de lado por un rato las alegrías que su selección les daba para disfrutar de la desgracia argentina ajena.

El día que Alemania le hizo cuatro goles al equipo argentino que dirigía Diego Armando Maradona, hubo hasta fuegos artificiales para celebrar el triunfo de los europeos. Muchos uruguayos, sentados frente al televisor con una sonrisa burlona, escuchaban los comentarios críticos de los periodistas deportivos de Buenos Aires hacia su equipo. Y los disfrutaban.





Aquellas reacciones generaron un pronunciamiento político a primer nivel, lo que demuestra que no se trata de un asunto menor en lo más mínimo. El por entonces presidente José Mujica intentó calmar los ánimos y ayudar a terminar con las reacciones de odio hacia los vecinos. "Hay algo peor que soslayan los odiadores y es que en el país de los argentinos viven cientos de miles de uruguayos que encontraron en esas tierras las posibilidades de desarrollo que no tuvieron en su pago natal", sostuvo el mandatario. Y agregó: "Que en esta hora de triunfos la euforia no nos vuelva mezquinos y desagradecidos".





Varios años después, en la final de la última Copa América disputada en 2016, los uruguayos debieron elegir entre Argentina o Chile, el nuevo archienemigo deportivo de la Celeste. Ahí, las opiniones estaban divididas ante dos rivales odiados.









Redes y foros: comentarios al extremo

No es casual que el caso del accidente de tránsito en el que murieron tres personas en Rocha haya despertado comentarios furibundos y violentos. El psicólogo Roberto Balaguer, experto en los asuntos relacionados con Internet, dijo a El Observador que tanto en las redes sociales como en los foros los comentarios de los lectores tienden a irse a los extremos. "Todos los temas se transforman en una especie de partido de fútbol. Hay buenos y malos, los grises son difíciles de encontrar. La gente tiende a polarizarse", sostuvo al respecto. Dijo que hay navegantes habituales que sienten que tienen poder para decir las cosas sin pelos en la lengua. A juicio de Balaguer, el fútbol y la política son los asuntos que generan mayores conflictos.





Aumento de tránsito en la ruta 9

El intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, informó que en diciembre aumentó en 22.000 el número de vehículos que ingresó al departamento en relación al año pasado. "Es un crecimiento muy importante", sostuvo. Dijo, a su vez, que también llegan cada vez más autos procedentes de Brasil y utilizan esa ruta que conecta varios balnearios y al departamento de Rocha con Maldonado, para quienes viajan rumbo a Montevideo.

El jefe comunal sostuvo que es evidente que un mayor tráfico aumenta las probabilidades de que se generen accidentes, al margen de que defendió las acciones que se han llevado a cabo en los últimos años para reducir las probabilidades de que ocurran siniestros fatales. "Se han tomado precauciones para que haya más seguridad", dijo Pereyra y mencionó como ejemplo que ahora las entradas a los balnearios cuentan con tréboles.









