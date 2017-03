Un viaje literario a la serie que creó el fanatismo

Larga vida y prosperidad. La frase, popularizada por el alienígena Spock –interpretado por el actor Leonard Nimoy– en Star Trek puede utilizarse para definir el éxito comercial que ha circulado alrededor de la franquicia de ciencia ficción creada en 1966 y que hoy se compone de series, películas, libros, además de una gran industria de productos de promoción comercial.

La historia de Star Trek –o Viaje a las estrellas, como se la conoció originalmente en Uruguay– fue resumida por el autor e investigador de la cultura pop español Doc Pastor, cuyo último libro Star Trek: el viaje de una generación puede encontrarse en librerías uruguayas. Sobre el fenómeno de fanatismo que la serie original creó a nivel internacional, el escritor conversó sobre El Observador.

¿Cuáles son sus primeros recuerdos de Star Trek?

Mi padre. Él es mi primer recuerdo de Star Trek, y de todo lo que sea relacionado con la ciencia ficción. Era un hombre que leía mucho, le interesaba el cine y las series. Si hoy escribo libros es en gran medida gracias a él. También tengo muy claro en mi mente el haber visto de pequeño Viaje a las estrellas 4: Misión, salvar la Tierra muchas veces y lo que me impresionó cuando vi a Khan por primera. Para la serie tardé más tiempo, no fue hasta un viaje familiar a otra ciudad que en una televisión local pude ver algunos episodios; estaban en otro idioma pero lograron engancharme igual. Supongo que esa es la magia de Star Trek.

¿Qué popularidad tuvo la serie y sus películas originales en España? ¿Es un país de trekkies (fanáticos de Star Trek)?

En España hay un buen número de seguidores de esta franquicia, con su propio club, actividades y las salas de cine están a reventar cada vez que se estrena una película de la saga. Por otro lado, las cadenas de televisión nunca han tratado bien a la serie. Se ha cambiado de horarios, se han dejado temporadas sin poner, se han hecho diferentes doblajes a una misma serie. Por eso los fans de Star Trek dimos saltos de alegría cuando se supo que Netflix iba a poner todas las series en su canal, ya tocaba poder verlo en condiciones. No diría que España es un país de trekkies, pero sin duda sí hay muchos fieles a esta larga historia que no parece tener fin.

En su libro afirma que con Star Trek "nace en toda regla el movimiento del fandom según lo entendemos hoy en día". ¿Podría explicar eso?

Hoy todo tiene su legión de seguidores, esos centenares de personas que disfrutan de su serie o saga favorita. Ejemplos como Harry Potter o Los juegos del hambre está ahí. A nadie le sorprende que se hagan convenciones y eventos, que acuda gente disfrazada, que los showrunners (encargados de la producción general de una serie) den charlas. Es lo normal, pero es lo normal ahora. Entonces no, las series solo eran productos que se consumían y poco más. Había algunos actos y reuniones, claro, pero mucho más discretos y no muchos adscritos a una sola cabecera. Cuando llegó Star Trek eso cambió, logró condensar a un grupo muy potente de fans que se consideran trekkers o trekkies, según cada uno prefiera. No solo veían la serie, escribían sobre ella, hablaban sobre ella y cuando se canceló se quejaron. Inundaron a la televisión con cartas e incluso hubo gente que se congregó allí para expresar su malestar. Star Trek es la franquicia del fandom.

¿Cuál cree que ha sido el mayor aporte de la franquicia al género de la ciencia ficción?

Hay científicos, investigadores, astronautas y otros tantos profesionales que dan las gracias a la serie ya que sin ella no habrían seguido ese camino. También actores, escritores e incluso músicos que dejan clara la pasión que sienten por Star Trek. Más que a la ciencia ficción creo que el mayor aporte de esta serie fue demostrar que se pueden tratar temas profundos siempre que exista un buen guion alrededor, que se puede respetar al público y que se puede hacer algo más que puro espectáculo. Star Trek es una serie que ha crecido y ha evolucionado durante más de medio siglo de vida, eso es por algo.

¿Qué expectativas tiene sobre la nueva serie Star Trek: Discovery?

Por un lado tengo muchas ganas de verla y por el otro me aterra. Que se haga una nueva serie de Star Trek es una buena noticia y más ahora que vuelve a ser un fenómeno de masas gracias a las últimas tres películas, pero también tengo cierto miedo por qué pueden hacer y por la poca información que se está dando al respecto. Supongo que solo podemos esperar a ver qué pasa.

Como alguien que dedica su tiempo a la cultura pop, ¿qué es lo que lo hace más feliz de esta industria?

Cuando empiezas a meterte en la cultura pop te das cuenta de lo enorme que es. Desde grupos de música, a películas, personajes de cómics. Y encima ahora mismo vivimos en un momento increíble, hay tanto y tanto para elegir. Antes, cuando todos éramos pequeños, el problema era que apenas había materiales y la oferta era limitada; ahora el problema es otro, es una cuestión de tiempo. No dan los minutos del día para ver todo lo que queremos, escuchar to do lo que queremos, leer todo lo que queremos. ¡Es horrible!



Star trek - El viaje de una generación fue editado por Dolmen y tiene un precio de $ 595



La saga continúa en cine y TV

Este año el canal estadounidense CBS estrenará en su país Star Trek: Discovery. La nueva serie será emitida originalmente en la plataforma de streaming CBS All Access y tendrá distribución en otros países a través de Netflix. Fue ideada por Bryan Fuller, creador de la serie Hannibal, y Alex Kurtzman, guionista de las películas Star Trek (2009) y En la oscuridad: Star Trek (2013). En tanto, el estudio Paramount anunció en julio de 2016 que preparan el estreno de una nueva secuela de la franquicia cinematográfica, cuya última entrega, Star Trek: sin límites, fue estrenada en setiembre pasado. La cuarta película significará el regreso del actor Chris Hemsworth, quien interpretó al padre del personaje de Chris Pine.