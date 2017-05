Un vistazo a Cannes

La cita europea más importante del séptimo arte comenzó esta semana en la ciudad francesa de Cannes, en medio del acostumbrado glamour pero también de una inusitada polémica por la distribución de las películas participantes de la competencia.





El jurado –compuesto por los actores estadounidenses Will Smith y Jessica Chastain, el cineasta español Pedro Almodóvar, la francesa Agnès Jaoui, la alemana Maren Ade y el italiano Paolo Sorrentino– deberá elegir entre 19 películas de varios países a la ganadora de la Palma de Oro, el máximo galardón del certamen. Entre los favoritos de este año se encuentran el austríaco Michael Haneke, con Happy end, Sofia Coppola por The beguiled y Yorgos Lanthimos, con The Killing of a Sacred Deer.

