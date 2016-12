Una cerveza artesanal uruguaya a la conquista del mercado peruano

El toquecito bizarro



Potenciar talentos



Nació para ser exportada a Brasil. Hoy, seis años después y sin haber llegado al país vecino, esta "curiosa" cerveza artesanal se concentra en su llegada a todo el territorio uruguayo y se apronta para ingresar al peruano. Birra Bizarra surgió como parte del negocio vitivinícola Familia Deicas, cuando su importador de Brasil solicitó a Santiago Deicas –representante de la tercera generación de la familia–, que fabricara cerveza uruguaya para ser exportada a ese país. El concepto "Bizarra" no fue bien recibido por los brasileños, pero para ese entonces, Deicas y su socio Mariano Mazzolla –fanático de la cerveza artesanal que había trabajado como brand manager para Deicas– ya se habían enamorado de la idea.Como el mercado uruguayo aún no tenía la madurez suficiente, dejaron la "semillita sembrada", rememoró Deicas.De a poco, la cultura de la cerveza artesanal se fue instalando en Uruguay. En 2014, los emprendedores se encontraron con un mercado preparado, y la instalación de una planta con tecnología de calidad internacional de la cervecería Cabesas Bier, fue vista como su oportunidad para comenzar a producir.El miércoles que viene, los emprendedores partirán a Perú a poner en marcha su estrategia de exportación, que consiste en licenciar la marca. Para insertarse en ese mercado, comenzarán instalándose en una pequeña cervecería, y Bizarra será manejada por un encargado local. De la producción se encargará la cervecería limeña Barbarian, cuyos propietarios son amigos de los emprendedores uruguayos. "Vamos a empezar de a poco, como acá, abriendo en pocos bares", apuntó Deicas.En Uruguay, Bizarra puede encontrarse en todos los departamentos del interior, pero su presencia es mayor en Maldonado, Rocha, Florida, Soriano, Salto, Paysandú, Tacuarembó y Rivera.Los emprendedores aspiran a que llegue a todo punto de venta que la quiera ofrecer. En Montevideo está en bares, restaurantes, Iberpark, Kinko y Tienda Inglesa, entre otros. Por el momento, la producción no alcanza para abastecer a más supermercados.Bizarra "le habla especialmente a aquellos que tienen ganas de tomar cerveza artesanal, pero no tienen por qué ser especialistas", explicó Deicas.Un eje de la marca está en la creación de perfiles atractivos para cada cerveza, por lo que dan gran importancia al lenguaje iconográfico y a las etiquetas. Cada una tiene un personaje que representa ese tipo de cerveza. A su vez, cada una cuenta con un "componente bizarro ". "Tania", representada por una encantadora de serpientes, es una cerveza rubia con toque de roble. Harry Black tiene chocolate, café y está madurada con roble francés, y Edward, clavadista ciego, representa la sorpresa provocada por el dulce de leche. "Son pequeñas cantidades que le dan un toquecito bizarro", dijo Deicas.El personaje más reconocido, de la cerveza India Pale Ale (IPA), un hombre forzudo que representa la intensidad de la cerveza y su influencia aromática que contrarresta su amargor, sobre una bicicleta monopatín por ser equilibrada.Para el diseño de etiquetas, pinturas de sus heladeras y paredes en puntos de venta, los emprendedores identifican y promueven talentos emergentes. Eso forma parte de los valores de Bizarra, dice Santiago Deicas.En el caso de las etiquetas y creación de los personajes, el trabajo es realizado por Mundial, estudio de diseño que recién comenzaba cuando fueron contratados por los creadores de la cerveza artesanal, y que ha obtenido premios por su trabajo para la marca.En tanto, los artistas son reconocidos y destacados a través de las redes sociales, y lo mismo para quienes hacen sus videos publicitarios. Además, Bizarra es sponsor de la banda musical Hablan por la Espalda. Santiago Deicas contó que hasta el momento "es casi todo inversión", y lo positivo es que el negocio se mantiene solo.