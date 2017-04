Una imperdible película neozelandesa

Hunt for the wilderpeople es uno de los mejores filmes del año pasado y está disponible online

A veces, confundidos por las estatuillas doradas o por los grandes eventos, se cree que las mejores películas de un año puntual son las que acumulan más premios, las que recaudan más dinero o las que son aclamadas en las grandes ceremonias de Hollywood. Pero cine se hace en todo el mundo, sin grandes presupuestos y con mucho talento. Y si bien 2016 dejó joyas como Luz de luna o La la land, una de las mejores películas de ese año fue la neozelandesa Hunt for the wilderpeople, que no se estrenó en Uruguay, pero desde el jueves puede verse en el sitio de streaming Qubit.tv.





La película tiene como protagonista a Ricky Baker (Julian Dennison), un adolescente rebelde, fanático del hip-hop, con el que los servicios sociales ya no saben qué hacer luego de que su carácter, sus hábitos vandálicos y su rechazo por la autoridad lo conviertan en un indeseado. La solución se presenta en la piel de Bella, una cálida y alegre granjera que vive junto a su esposo Hector, un hosco y silencioso hombre analfabeto y amante de la caza, encarnado con maestría por Sam Neill.





A pesar de sus reticencias iniciales, Ricky acaba encontrando un hogar con la pareja, pero todo se viene abajo cuando Bella muere repentinamente. El joven se escapa a los bosques neozelandeses, pero Hector, experto en ese terreno, lo encuentra rápidamente, aunque al costo de quebrarse una pierna, forzando a la dupla a permanecer varios días en ese ámbito salvaje y llevando a la policía a la errónea conclusión de que el veterano secuestró al joven.





Lo que sigue es una delirante cacería, en la que Ricky y Hector no solo afianzan su vínculo, sino que también se encuentran con una maravillosa galería de personajes, que sin dudas son uno de los puntos más altos de la película.





El oficial de policía Andy, que cree estar dentro de una persecución cinematográfica ("Ofrecemos diez mil dólares a los que los capturen, vivos o muertos", declara ante la prensa, antes de ser corregido y aclarar: "Vivos. Deberían volver vivos"), el paranoico Sam, que disfruta asustando a los viajeros con su disfraz de arbusto, y un grupo de cazadores que busca capturar a Hector y a Andy con resultados desastrosos, son algunos de los destacados de una historia capaz de hacer llorar de risa, pero también de remover varias fibras íntimas.





Las risas ganan en la comparación, con chistes absurdos pero también con múltiples referencias a otras películas, desde El Señor de los Anillos (filmada en Nueva Zelanda, algo que representa casi un orgullo nacional), Rambo, Terminator y Scarface, además de varios momentos de Ricky, quien en el bosque pasa de ser un niño quejoso y citadino a un verdadero experto en supervivencia y en una especie de Indiana Jones gordo, adolescente y pandillero.

Sin dudas quien merece gran parte de los elogios por haber confeccionado esta historia es su director, Taika Waititi, que además tiene una aparición especial en la película como un sacerdote divagante.





Waititi es uno de los niños mimados del cine independiente. En un mismo año se despachó con esta gran obra y fue anunciado como el director de Thor: Ragnarok, la tercera película del superhéroe de Marvel, que se estrenará en octubre de este año y que marca su salto al cine comercial, luego de haberse marcado varios éxitos con comedias de bajo perfil como Casa vampiro, en la que también actúa.

Taika Waititi Thor Taika Waititi junto a Chris Hemsworth en el set de Thor: Ragnarok



Hunt for the wilderpeople, Waititi no solo logra confeccionar un entrañable y memorable relato, sino también aplicar recursos técnicos llamativos, como un En, Waititi no solo logra confeccionar un entrañable y memorable relato, sino también aplicar recursos técnicos llamativos, como un plano en el que la cámara gira en círculo mientras los personajes aparecen y desaparecen persiguiéndose por el bosque.





Con una mezcla de ternura, drama, acción y comedia, este filme es una de las joyas ocultas del séptimo arte, de esas que a veces por desconocimiento no se consumen, pero que al hacerlo se convierten en favoritas instantáneas. De visualización obligatoria.





Destacados

Julian Dennison



Julian Dennison

Con apenas 14 años, este actor es el alma de Hunt for the wilderpeople en el papel del rebelde Ricky Baker.

Taika Waititi



Taika Waititi El director logra confeccionar un relato que hace reír y emocionarse por partes iguales.

Sam Neill



Sam Neill El actor de Jurassic Park brilla junto a Julian Dennison en el rol de un sombrío granjero y cazador.





Para conocer más del director

vampiro



Una de las películas más exitosas de Taika Waititi, director de Hunt for the wilderpeople, es Casa Vampiro. Se trata de un falso documental en el que un grupo de cuatro seres sobrenaturales relatan su vida cotidiana, su búsqueda de víctimas para obtener sangre y sus dificultades para adaptarse al siglo XXI dada su incapacidad de salir a la luz del día.

Es una mezcla de comedia y documental que además es protagonizado por Waititi y por Jermaine Clement (uno de los protagonistas de la serie de HBO Flight of the concords), que además incluye varios de los recursos y de los actores a los que el director recurriría en próximas producciones. Está disponible en el servicio de streaming de Netflix.





Una saga completa





