Una "puesta en escena" para vender casas más rápido

Creatividad, enfoque innovador y proyecto que nace de una pasión personal, son los conceptos que utiliza la arquitecta Lercy Saavedra para describir la nueva unidad de negocios del estudio puntaesteño Saavedra Viera . Con la obtención de patente de inmobiliaria en setiembre, la denominaron atelier inmobiliario porque está abocada a diseñar soluciones a medida para la venta de propiedades. La idea de Saavedra es brindar un "servicio de autor" que priorice la calidad, la "empatía" para entender al cliente y dos propuestas novedosas para el mercado: el Home Inspection y el Home Staging.La profesional define al Home Inspection como una inspección técnica no invasiva de la propiedad, que oficia como una garantía y respaldo tanto para el comprador como para el vendedor. "Es un instrumento eficaz para mitigar los riesgos de la inversión, y para negociar con propiedad, con solidez", apuntó. El hecho de contar con un equipo de arquitectos hace que se puedan relevar los aspectos tanto de calidad de construcción como el mantenimiento de las instalaciones.Pero quizá el servicio que se presenta como más innovador es el de Home Staging, que se apoya en el marketing y el diseño interior, para preparar una propiedad para su venta. "Es como una puesta en escena de la casa. No implica ocultar las cosas, sino agregar valor en el análisis de las fortalezas y las debilidades del bien", explica Saavedra.La profesional apunta que muchas personas se preguntan por qué su propiedad lleva tanto tiempo a la venta. Muchas casas tienen buena ubicación pero los potenciales clientes parecen "salir huyendo".Saavedra explica que hay un conjunto de factores que llevan a una mala primera percepción (ver claves de staging en esta página). "Está comprobado que si la casa tiene olor a cigarrillo, se vende 50% más tarde que otra sin ese aroma", pone como ejemplo, al hablar de un conjunto de técnicas para mejorar la funcionalidad y potenciar la luz del inmueble.Este servicio trae a la memoria programa televisivos de renovación de hogares como Hermanos a la obra o Vívela o vendela de Discovery Home & Health.Dado que se trata de una unidad de un estudio de arquitectos, Saavedra sostiene que se podría realizar el tipo de remodelaciones que plantean estos shows televisivos para aumentar el valor del bien, pero no visualiza que el mercado local esté preparado para ello."Sí lo está para pagar un servicio light de Home Staging que le permita obtener valor enseguida, porque hay muchas viviendas que solo necesitan un empujoncito y las vendés más rápido", comentó.Un toque de magiaSaavedra, que se recibió de arquitecta hace 19 años, siempre fue una apasionada por los bienes inmuebles. Tanto que uno de sus pasatiempos de fines de semana durante años fue investigar sobre el valor y la comercialización de propiedades. Su propia experiencia de mudanzas, le hizo dar cuenta de su capacidad de comprar propiedades y revalorizarlas. Pero, además, vivía dando consejos a amigos y conocidos de cómo mejorar sus viviendas, gracias a ese "don" y "sensibilidad" que considera que tienen los arquitectos. "Estamos entrenados, tenemos una sensibilidad que actúa como una especie de lentes mágicos. Muchas veces me dicen qué divino como hiciste tanta magia", comentó.Saavedra visualiza a la comunicación y el poder interpretar lo que busca un comprador como otra de sus fortalezas.En cuanto a los potenciales adquirentes, el foco estará puesto en que se sientan "atendidos y entendidos" para sacar el miedo y el mareo que puede traer el proceso de compra de una casa.Despersonalizar"Para vender una casa hay que sacar todos los efectos personales", destaca Lercy Saavedra .Muebles y luzOrdenar funcionalmente los muebles para potenciar espacialidad.Recordó el caso de una casa oscura "que parecía un museo" que cambió al pintar las aberturas y colocar cortinas blancas y quitar la profusión de cuadros, entre otros.Preparar"Se compra con los cinco sentidos. A cada uno hay que darle una respuesta. La casa tiene que estar ordenada, con precioso perfume, flores arriba de la mesa y una linda música".