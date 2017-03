Unos 2.100 egresados de primaria en 2016 no asisten al ciclo básico

A una semana de iniciados los cursos de ciclo básico aún hay unos 1.300 niños egresados de Primaria el año pasado que no confirmaron su inscripción en Secundaria. El número disminuyó respecto a la semana pasado, cuando el número se elevaba a 2.500.

En el caso de la UTU la cifra asciende a 800 estudiantes. De esta manera, son 2.100 los egresados de sexto año de escuela en 2016, que todavía no confirmaron su inscripción en el sistema educativo formal.

Fuentes del Consejo de Educación Secundaria (CES) dijeron a El Observador que esto no quiere decir que estos estudiantes no estén en otras propuestas educativas. No obstante, se aclaró que hasta ahora los equipos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) -que se encargan de ir a buscar a aquellos que todavía no concurren a las aulas- no los han encontrado.

Para la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), dichos jóvenes forman parte del "núcleo duro", dado que sus precarias condiciones de vida los obligan a dedicarse a otras actividades (cuidado de familiares y trabajo) y no les permiten asistir a los cursos de educación media.

Más grupos y paros

Las fuentes de Secundaria dijeron que el crecimiento de la matrícula, enmarcada en el proceso de universalización de la educación media que impulsa la ANEP, llevó a Secundaria a crear 27 grupos nuevos en todo el país, la mayoría de ellos de ciclo básico. Se agregó que los grupos no superan los 32 estudiantes.

La meta presidencial establece que para 2020 todos los jóvenes de hasta 17 años deben estar en el sistema educativo. En este sentido, El Observador informó ayer que solamente en ciclo básico de UTU se debieron crear 15 grupos nuevos para atender la demanda. Miguel Venturiello, consejero del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP - UTU) dijo que en ciclo básico los grupos tienen como máximo 30 estudiantes.

Sin embargo, Juan Pérez, presidente de la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) dijo aque hay grupos con superpoblación, donde se superan los 30 alumnos. Adelantó que dicha situación la están evaluando con las autoridades de UTU.

A su vez, desde Secundaria se afirmó que los problemas de inscripción en primero de bachillerato (cuarto de liceo) - que la semana pasada impidieron iniciar las clases en muchos liceos- ya fueron solucionados y los cursos comenzaron en la mayoría de los liceos. Se indicó que todavía restan empezar las clases en el liceo de Capilla del Sauce (Florida), Rivera Nº 8, Treinta y Tres Nº 4 y en el liceo Miranda (Montevideo).

En tanto, para hoy la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (Ades), sindicato de profesores de Secundaria de Montevideo, convoca a realizar paros de una hora por turno para realizar asambleas donde se pueda analizar el inicio de los cursos.

Faltan maestros

Por otra parte, las casi 300 vacantes de maestros que quedaban el lunes 6 en todo el país, descendieron a 70, dijo a El Observador el consejero del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), Pablo Caggiani. Explicó que estos cargos se lograron cubrir con suplentes y maestros interinos, por lo que todavía no han tenido que recurrir a trasladar maestros de distintos puntos del país. No obstante, adelantó que esto no se descarta.

Indicó que de los 70 cargos, 30 son de séptimo, octavo y noveno de educación rural y 18 de la zona metropolitana. De estos, cinco son de Montevideo. En tanto, agregó que 10 de los 70 corresponden a educación inicial. A su vez, todavía quedan vacantes 118 cargos de auxiliares de primera infancia, cuya elección se realizará durante esta semana.

