UPM dice que aún no negocia nueva planta pero sede local afirma que "conversaciones" continúan

La multinacional UPM publicó en su página web una declaración en la que anuncia que no está negociando la instalación de una nueva planta de celulosa con el gobierno uruguayo."UPM no está involucrada en negociaciones sobre una inversión en una planta de celulosa con el gobierno uruguayo", sostiene. Asimismo, se agrega que la compañía está "considerando perspectivas y prerrequisitos" para su desarrollo en Uruguay "a largo plazo".A pesar de esto, la filial uruguaya aclaró en un nuevo comunicado que las expresiones de UPM fueron para "aclarar a la comunidad financiera que las negociaciones son una fase en el proceso" diferente a la fase de "decisión de inversión".En ese sentido, la sede local sostuvo que "nada a cambiado" y que las "conversaciones" con el gobierno uruguayo "no han concluido".En el comunicado para la comunidad financiera, UPM aclara que en la actualidad "mantiene conversaciones" con el gobierno uruguayo sobre el desarrollo de una nueva planta y que estas han mantenido "un espíritu positivo". Sin embargo, aclara que "la discusión no ha concluido" ya que todavía hay una serie de cuestiones pendientes por resolver".Agrega que "el inicio de cualquier proyecto de inversión relacionado con una potencial planta de celulosa" requerirá la satisfacción de varios requisitos. Entre ellos, una conclusión positiva de las negociaciones con el gobierno uruguayo en lo que respecta al desarrollo de infraestructura La empresa concluye que "no comentará más sobre las negociaciones" pero informará sobre los "potenciales progresos".En julio del año pasado, la empresa anunció el inicio de conversaciones con el gobierno uruguayo para la instalación de una nueva planta de celulosa, la tercera en el país, que implicaría una inversión de US$ 5.000 millones.De todas formas, la empresa puso como requisito para su instalación la mejora de la infraestructura de calles, vías férreas y el puerto de Montevideo. El presidente Tabaré Vázquez anunció que se buscaría "avanzar lo más ágilmente posible" para cumplir con el inicio de las obras.Esta semana, Vázquez acordó con los intendentes de Montevideo y Canelones analizar alternativas al trazado de vías férreas. Asimismo, por estas horas, se encuentra reunido con los intendentes de Durazno y Florida para conversar temas relacionados a la inversión.A continuación, el comunicado completo de UPM para la comunidad financiera:UPM comenta especulaciones de mercado sobre una supuesta inversión en planta de celulosa en UruguayUPM declara que no está involucrada en negociaciones sobre una inversión en una planta de celulosa con el gobierno uruguayo. Como se anunció anteriormente, la compañía está considerando perspectivas y prerrequisitos para el desarrollo a largo plazo en Uruguay. Actualmente UPM mantiene conversaciones con el gobierno de Uruguay sobre el desarrollo de infraestructura.Las conversaciones con el gobierno de Uruguay han tenido un espíritu positivo. El inicio de cualquier proyecto de inversión relacionado con una planta de celulosa potencial requeriría la satisfacción de varios requerimientos, uno de los cuales es una conclusión positiva de las negociaciones con el gobierno de Uruguay sobre el desarrollo de la infraestructura. Sin embargo, en la actualidad, el debate no se ha concluido y una serie de cuestiones siguen pendientes.UPM no comentará más sobre estas negociaciones.UPM informará de los progresos potenciales requeridos por las leyes y reglamentos aplicables.UPM-Kymmene CorporationPirkko HarrelaVicepresidente Ejecutivo de Relaciones con las Partes Interesadas