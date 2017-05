Uruguay fue anfitrión del Foro Internacional de Mutualismo

El concepto de mutualismo

El VIII Foro Internacional de Mutualismo contó con el espectáculo musical de Eduardo "Pitufo" Lombardo y su banda, y culminó con una emotiva conferencia brindada por el sobreviviente de la tragedia de los Andes Carlos Páez Rodríguez.



Una organización mundial Odema está formada por más de 90 organizaciones mutuales de 19 países de América. En forma permanente organiza pasantías, jornadas y foros, participando activamente de organismos como la ONU, OEA, OPS, OIT y AISS, entre otros.



Actualmente la organización es liderada por Alfredo Sigliano, su secretario, Daniel López Villalba y la Unión Africana de la Mutualidad (UAM), encabezada por Abdelmoula Abdelmouni.



Todos ellos han emprendido la creación en Suiza de una entidad internacional denominada Organización Mundial del Mutualismo (OMM), basada en el entendimiento de la necesidad de dar respuesta a la problemática del mutualismo mundial, con su pertinente representatividad, integración y





La palabra "mutualista" para un uruguayo es casi sinónimo de prestadora de salud. Por eso, no es de extrañar que uno de los principales referentes en ese rubro, como es el Círculo Católico de Uruguay, haya organizado junto con la Organización de Mutuales de las Américas (Odema) la octava edición del prestigioso Foro Internacional de Mutualismo.Con la presencia de más de 90 mutualistas de todo el mundo representadas en 400 participantes, el evento tuvo lugar el pasado jueves 27 de abril en Montevideo.El tema central del foro fue los sistemas de protección social inclusivos para el desarrollo integral en América.Según explicó a El Observador Cecilia López Collazo, presidenta del Círculo Católico, el espíritu del mutualismo es "todos por uno y uno por todos"."Tal vez yo estoy sano pero seguramente en algún momento lo necesite. Es decir, funciona pensando en uno pero también en que hay otras personas que lo necesitan. Esta también es la base que tiene el sistema nacional integrado de salud, es ese espíritu", sostuvo la especialista.Por eso, el principal propósito del foro es fomentar el diálogo en materia de protección social en la región, para avanzar hacia la igualdad de oportunidades y la universalización de derechos. De esta manera se maximizan los esfuerzos que permitan contar con una protección social inclusiva para el conjunto de la ciudadanía.López explicó que el objetivo de los sistemas mutuales es darle cobertura social a personas en áreas que necesiten. "Vivienda, educación, salud, cobertura fúnebre, guarderías, educación en oficios, microcréditos"; entre otros servicios."Las mutuales no tienen dueños, los dueños son todos los socios", expresó la presidenta del Círculo Católico. López consideró que en la gestión de las mutualistas hay que volver en ese concepto, de empresas en las que no hay accionistas. "A veces eso se confunde con una mala gestión de los recursos y es al contrario: si hay utilidades, estas se tienen que reinvertir", agregó.De esta manera, opinó que para modernizar a las mutualistas se debe hacer énfasis en gestionar el superávit. "Tiene que invertirse para tener cada vez más para los socios".En eso radica, según su visión, la importancia de que se considere como empresa al momento de gestionarse. "Hay que trabajar profesionalmente, en la calidad de los servicios y esforzarse para que esa organización se adecue a sus socios", manifestó.La escribana, que asumió la presidencia del Círculo Católico en 2012, admitió la falta de visibilidad frente a otros sistemas como uno de los principales problemas que enfrenta hoy el mutualismo.En la actualidad, el mutualismo tiene más competencia que en el pasado. Ya que, además de las empresas del mercado tradicional, otro tipo de organizaciones de la economía social han logrado en el último tiempo ser más visibles, según la presidenta del Círculo."Cooperativas, fundaciones, ONG, entre otros, que han ido surgiendo que tienen sus fortalezas pero que no son lo mismo. Nuestro objetivo es mostrar que todas estas organizaciones son útiles y visibilizar que sobre todo el mutualismo es útil en estos tiempos. Por eso el mutualismo se tiene que renovar y adaptar a la época actual para brindar mejores servicios para la gente", explicó.La actividad cobró mayor importancia en la agenda mundial de la seguridad y derechos sociales, ya que se celebró en el marco de los festejos de la Semana Internacional de la Seguridad Social.Según Cecilia López, otro objetivo del foro es mostrar la cooperación del mutualismo con los Estados, gobiernos, municipios, etc. En el contexto de un Uruguay que acaba de ser destacado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como primero en el sistema de protección social integral de América Latina , según el ministro Ernesto Murro."Las mutualistas logran mejorar los objetivos por la cercanía y el sentido de pertenencia que generan en las personas que la integran", continuó la escribana."Las mutualistas son más que salud; una de las fortalezas del mutualismo es que está cerca de la gente; han estado en zonas rurales y urbanas", recordó López.En sus casi 170 años de historia en Uruguay, las mutualistas que han persistido en su mayoría son las del rubro salud.Sin embargo, en sus orígenes, fines del siglo XIX, a través del sistema mutual se crearon las primeras escuelas nocturnas, la primera oficina de trabajo –cuando no existía el Ministerio de Trabajo–, se formó la primer bolsa de trabajo, entre otras cosas.El encuentro se desarrolló en las instalaciones de Kibon Avanza y contó con presencia del ministro de Economía Danilo Astori, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, el secretario de Seguridad Social de Argentina , Juan Carlos Paulucci, representantes diplomáticos y representantes nacionales de la academia, como Raúl Torres, rector de la Universidad Isalud de Argentina.las autoridades del INJU, de Inmujeres, de Inmayores, el director de Empleo del MTSS, el presidente de Inacoop fueron oradores, así como también representantes regionales de distintas organizaciones.