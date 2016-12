Uruguay, la cabaña de América, es protagonista en el mundo

Kaká.jpg Kaká es hijo del campeón del mundo Kamikaze y va por el mismo objetivo

Mejor Hereford de Sudamérica

LaCeferina_oficial.jpg Mamia Hometown se impuso como la Mejor Hembra Hereford de Sudamérica

La Mejor Hembra Hereford

Brangus El Coraje Pancho Pancho obtuvo la medalla de plata a nivel mundial en Brangus

Brangus vicecampeón mundial

Shorthorn Laureano Cumbia estuvo entre los tres mejores Shorthorn del mundo

Bronce mundial en Shorthorn

Kamikaze fue el mejor del mundo

Fuente:

Cuatro reproductores uruguayos, tres de ellos criados por cabañas del departamento de Durazno –El Coraje, Las Anitas y La Ceferina– y una de Rivera –Santa María– lograron los premios de mejores de Sudamérica. Los Hereford disputarán el campeonato del mundo a fines de enero y el Brangus y Shorthorn ya se subieron al podio mundial.Ancares Kamikaze (Kaká), Mamia Hometown 8577, Pancho y Laureano Cumbia 543 fueron elegidos Mejor Macho Hereford, Mejor Hembra Hereford, Mejor Macho Brangus y Mejor Macho Shorthorn de Sudamérica, respectivamente.Los reproductores fueron ganadores primero en Uruguay, tanto en la Expo Prado como en el Congreso Mundial Hereford –en el caso de los reproductores de esa raza–, y luego compitieron con los grandes campeones de cada raza en las principales muestras de los demás países de la región.La siguiente instancia reúne a los mejores Hereford de cada continente que disputarán los premios de Mejor del Mundo, en machos y hembras, premio que ya fuera alcanzado en 2015 por Kamikaze, toro de Las Anitas en copropiedad con Los Molles (ver nota aparte).La etapa mundial ya fue realizada para Brangus y Shorthorn, donde los reproductores uruguayos lograron medalla de plata y de bronce, respectivamente.El concurso es organizado por Champion-of-the-world.net, portal web dirigido por el experto sudafricano Peter John Budler, radicado en Estados Unidos y que fue jurado de la raza Hereford en la Expo Prado 2016.El concurso también se realiza para las razas Angus, Limousin, Brahman, Braford, Charolais, Simmental y Wagyu.El mismo se desarrolla con un jurado de cada continente y el voto del público a través de las redes sociales, definiéndose así el mejor macho y la mejor hembra de cada raza en cada continente y luego a nivel mundial.Los jurados en Hereford fueron: José Bonica, de Uruguay; Glenn Trout, de Australia; Gjermund Birkeli, de Noruega; y Mark McClintock, de Estados Unidos.Para la raza Brangus: Héctor Bonomi, de Uruguay; Glenn Trout, de Australia; Pieter Swart, de Sudáfrica; y Julio César González, de México.Y en Shorthorn: Carlos Ojea, de Argentina; Glenn Trout, de Australia; Boomer Birch, de Inglaterra; y Mark McClintock, de Estados Unidos."Kaká es el Mejor Hereford de Sudamérica! En febrero en USA competirá por ser el mejor del mundo e igualar a su padre, Kamikaze. Arriba @hereforduy!", publicó en Twitter uno de los directores de cabaña Las Anitas, Fernando Alfonso."Es un honor para nosotros estar otra vez compitiendo por el Campeonato del Mundo de@herefordbreeder y representar a Uruguay en este evento", agregó en la red social.Luego, al ser consultado por El Observador Agropecuario, Alfonso dijo que "es un orgullo importante estar compitiendo con los mejores animales del mundo y esperamos que el resultado sea el mismo que con Kamikaze. Pero más allá del resultado, es bueno resaltar que el Hereford de Uruguay está en los primeros lugares del mundo otra vez".Kaká es el primer hijo macho de Kamikaze y tiene características similares a las de su padre, como condiciones carniceras, pigmentación y estructura; y su madre es una vaca de Las Anitas, hija de Forc Boomer.Kaká ganó las tres principales exposiciones de Hereford este año en Uruguay: Durazno, el Congreso Mundial Hereford y Prado; pero clasificó al campeonato del mundo por haber ganado el Congreso Mundial, considerada la muestra Hereford más importante del año de todas las realizadas en el país.Cabe destacar además que tanto el macho como la hembra Hereford fueron adquiridos en un 50% por cabaña Rancho Yubely, de César Musselli, quien volvió a confirmar que tiene un excelente ojo para realizar sus inversiones –también había comprado el 50% de Kamikaze, que fue elegido el Mejor Macho Hereford del Mundo en 2014–.Patricio Cortabarría, director de cabaña La Ceferina, comentó a El Observador Agropecuario que "este es un reconocimiento extra que recibimos, ya que hasta hace pocos años competíamos solo a nivel local. Este es un campeonato por fotografías, con jurados de los cinco continentes, que tienen sus criterios y reconocimiento".Consideró que Uruguay es de las plazas más importantes del mundo en la crianza de la raza Hereford. Los ganadores de Uruguay están compitiendo con las grandes campeonas mochas y astadas de la región, "que eran realmente interesantes", según el criador, para llegar a la final del mundo. También destacó que la vaca venció a la Gran Campeona de Palermo, algo que consideró muy importante ya que Argentina es otro país fuerte en la crianza de la raza de origen británico."Nuestra vaca hizo una gran campaña y para la cabaña es un gran honor, un gran orgullo", afirmó Cortabarría.Sobre la genética de la vaca señaló que por madre tiene una línea genética de cabaña Carablanca, de Morixe, "una vaca muy campera", dijo. Su padre es un toro estadounidense que fue Gran Campeón en la exposición de Denver en 2013. "Lo vimos en Estados Unidos y nos gustó mucho. Ambas genéticas se complementaron de forma extraordinaria para generar un producto de excelente calidad", remarcó.El producto se obtuvo a través de la técnica de fertilización in vitro. "La cabaña utiliza la última tecnología disponible, seleccionando semen de los mejores toros del mundo para lograr productos de calidad. Hermanos de esta vaca están en el establecimiento y otros fueron vendidos en esta zafra de toros", indicó el principal de La Ceferina.La Mejor Hembra Hereford de Sudamérica se coronó Gran Campeona del Congreso Mundial Hereford 2016, en abril, y en el mes de febrero fue Gran Campeona de la Expo Durazno.El 50% de su propiedad fue vendido en el remate realizado en el marco del Congreso Mundial Hereford, obteniendo el segundo precio más alto de la subasta, US$ 6.840, cifra invertida por el criador coloniense César Musselli."Ahora esperamos que siga cosechando éxitos en la final de Texas, en enero", concluyó."Ya lograr el premio de Campeón Sudamericano es bastante pedir, porque ganarle a toros argentinos y paraguayos es muy importante. En esos países tienen un gran volumen de Brangus, con mucha intensificación de reproducción y genética de las prestigiosas cabañas de esos países", dijo a El Observador Agropecuario el criador Pablo Bove Itzaina, de la cabaña El Coraje.El propietario de Pancho, Mejor Toro Brangus de Sudamérica y medalla de plata a nivel mundial, indicó que compitió con otros grandes toros de la región. El que fuera reservado en Sudamérica le pertenece a la cabaña argentina Rancho Grande, que produce 1.000 embriones al año. Y agregó que el tercer mejor toro es de la cabaña paraguaya Los Lazos, que también tiene una escala muy grande, unas 15 mil vacas Brangus y transplanta muchos embriones. "Nuestro plantel es chico, de 500 vacas inseminadas, unas 100 preñeces de embriones por año. Por eso, considerando las escalas, el logro es aún mayor", dijo Bove.Pancho ganó en las exposiciones de Durazno y el Prado en 2015 y 2016, y es el toro Brangus que más semen exporta."Congelamos semen para exportar, fundamentalmente a Paraguay y Argentina. En 2016 vendimos 9.000 dosis al exterior, algo que para un toro de 2 años y medio es muy importante. De este animal llevamos congeladas entre 14 y 15 mil dosis de semen", remarcó.Si bien el animal tiene un año más para competir, la cabaña ya decidió que el año que viene no concurrirá a la Expo Durazno, y aún no se sabe si competirán en la Expo Prado 2017."Queremos participar menos en exposiciones. Evaluamos hacer más genética y buscar otros programas, no solo ganadores de exposición sino animales más productivos", explicó.Pancho es hijo de Ciriaco, que es un toro argentino utilizado por El Coraje desde hace nueve años, y su madre es la RP 51, de la cabaña. "Es la vaca más precoz que tenemos en el campo, que se preñó a los siete meses de edad, parió a los 16 meses y la incluimos en el programa de transferencia embriaria", indicó el criador.A su vez, un tío de Pancho, hermano de su madre, fue exportado a Argentina. Fue el primer toro Brangus exportado desde Uruguay. La inversión fue realizada por el Centro de Inseminación Artificial de Venado Tuerto (Ciavt).Bove también recordó que tres hermanas de su toro, vacas donantes, fueron vendidas en un 50% en el remate de la cabaña. "Es de la familia más importante de vacas que tenemos en el establecimiento", aseguró.Laureano Cumbia 543, criado por cabaña Santa María –de la familia Damboriarena– obtuvo la medalla de bronce a nivel mundial tras coronarse como el mejor de Sudamérica. El reproductor fue tricampeón de la Expo Prado en los años 2012, 2013 y 2014.Es un toro de sangre canadiense, nacido en Uruguay, y su madre produjo los últimos grandes campeones de la cabaña riverense. Su tamaño es entre moderado y grande. "Tratamos de achicar alturas. Antes la raza se caracterizaba por animales altos, pero ahora se buscan más moderados, de fácil engorde, para vaquillonas y cruzamientos. Es uno de los objetivos que la raza está buscando", dijo Agustín Damboriarena a El Observador Agropecuario.Si bien se sigue demandando reproductores Shorthorn para producir animales puros, los resultados en cruzamientos fueron muy buenos, tanto con razas británicas como cebuinas, aportando facilidad de parto. "Nunca tuvimos problemas de parto con la raza, la escasez de mano de obra en el campo es importante, por eso evitar ese tipo de inconvenientes es un beneficio", comentó el joven criador.El semen del toro medalla de bronce es muy solicitado por los cabañeros de la raza, que destacan su profundidad de carne, costillas y cuartos."Es un animal muy bien balanceado, tiene mucha carne y genera hijos bastante uniformes en conformación. Además tiene excelentes aplomos y rápido engorde. Tuvo muy bajo peso al nacer, algo más de 30 kilos, y a los 2 años pesaba 1.250 kilos. Luego se mantuvo en ese peso, alimentándose en praderas", señaló.Agregó que el toro se usó mucho a campo, con monta natural, donde se pudo apreciar su gran agilidad a pesar de su alto peso."Vendemos semen, también embriones para otras cabañas nacionales y tenemos expectativas de poder exportar semen a Inglaterra y Canadá, algo que por ahora no se puede concretar por un tema sanitario", comentó.Recordó que en la gira realizada en el marco del Congreso Mundial Shorthorn, "la gente quedó impresionada con este y otro toro de la cabaña, que tiene una línea genética distinta, pero ambos tienen gran uniformidad, un logro de la cabaña", destacó.Kamikaze, toro criado por cabaña Las Anitas, de la familia Alfonso, fue elegido el Mejor Macho Hereford del Mundo del año 2014, a pesar que la distinción se otorgó en febrero de 2015.El reproductor de la cabaña duraznense fue coronado en Dallas, Estados Unidos, y había sido Gran Campeón de la Expo Prado 2014, consiguiendo así el pasaporte para representar a Uruguay a nivel internacional, conquistando primero el máximo galardón en Sudamérica y llegando a la cima internacional en el marco del concurso organizado por el portal www.herefordbreeder.net.En aquel momento la noticia fue confirmada a El Observador por uno de los titulares de Las Anitas, Fernando Alfonso, quien desde Estados Unidos destacó el logro como un triunfo de la genética uruguaya.En la Expo Prado 2014, el reproductor fue vendido a precio récord para Uruguay, comercializándose el 50% en US$ 55.000 a Estancia Los Molles, establecimiento ubicado en el departamento de Paysandú.Kamikaze volvió a encantar a los expertos de todo el mundo y demostró su capacidad de transferir sus atributos a su descendencia, ya que ahora es su primer hijo macho, Kaká, quien va por el mismo objetivo tras imponerse como el mejor de Sudamérica.