Uruguay le apunta a China con algo más que carne y soja

Durante la conferencia de prensa que ayer brindó el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, básicamente se consideraron aspectos relacionados con las exportaciones uruguayas de soja y de carne hacia China, país que junto a Brasil es hoy uno de los mercados de mayor relevancia para la colocación de productos de la agroindustria nacional.

Aguerre: "más de 450 millones de chinos todavía no conocen un pedazo de carne de vaca".

No obstante, en una exposición en la que el ministro –en compañía de integrantes de su equipo de asesores y representantes del Instituto Nacional de Carnes y del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria– informó sobre la reciente misión comercial y sanitaria realizada en China, también se consideraron aspectos relacionados con otros productos.





Los cítricos: en viaje



En la Sala Schwedt del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en relación a los cítricos, el ministro indicó que pronto estarán arribando a China los primeros contenedores con esos productos.

"Habilitar cítricos en Estados Unidos nos llevó 19 años, quiero recordar que en Uruguay hay 17.000 personas que dependen de la cadena citrícola, quiero recordar que existen posibilidades de vender en contraestación cítricos a China y espero ansiosamente que los primeros contenedores con cítricos que van a llegar dentro de un mes y medio a China lleguen con éxito. China no es todo el mundo, que esta conferencia no termine como que lo único que miramos es China, no es todo el mundo, pero es el 20% del mundo y nosotros somos el 0,03%".





La pesca: ¿anchoítas?



En otro orden, en el rubro de la pesca, tras ser consultado sobre el interés de capitales chinos en invertir en Uruguay, Aguerre destacó que ahora, concretamente en Rocha, hay una empresa china que acciona en base a su interés de invertir en la producción de un renglón de la pesca que Uruguay no está explotando al máximo de las posibilidades, aludiendo a la producción de anchoítas.

"Hay iniciativas en materia de pesca, en el día de ayer (el martes) hubo una actividad en La Paloma donde una empresa china vinculada a la pesca está planteando la evaluación de un proyecto de inversión para la pesca, el ministerio está evaluando un proyecto, un permiso para la utilización de un recurso pesquero que está totalmente subutilizado en el Uruguay, que es la anchoíta", mencionó el jerarca.





Los lácteos: el 12%



Finalmente, en otro momento de la conferencia el ministro mencionó que Uruguay también debe poner el foco en la exportación de productos lácteos hacia China.

"Nosotros tenemos una diferencia arancelaria fuerte, del 12%, con Nueva Zelanda", indicó, añadiendo que "no hay ninguna duda que en la medida en que se incremente la demanda de consumo de lácteos por persona en el mercado chino es bastante improbable que Nueva Zelanda la pueda satisfacer, porque está muy cerca de los topes competitivos y ecológicamente aceptables para seguir incrementando la producción de leche. Uruguay tiene que mirar a China también como un mercado de productos lácteos".





Millones de chinos que ganan bien



Para graficar el valor que tiene China como mercado, Aguerre dijo que tiene 145 millones de personas que ganan más de US$ 150.000 al año, con una masa de poder adquisitivo similar a la de la clase media de Estados Unidos, más 450 millones de personas "en la franja de abajo", las que "todavía no conocen un pedazo de carne de vaca", con muchísima gente en un proceso de cambio de dieta, de urbanización, muy dinámico, con mejora de los ingresos y cambios en las cadenas de distribución de los alimentos.

Finalmente, en ese sentido, Aguerre insistió en el valor que tiene para Uruguay el apostar "a diferenciarnos de nuestros competidores: nuestra estrategia nunca puede ser vender cantidad, tiene que ser vender calidad, como dice el INAC, envasamos naturaleza, vendemos confianza".

Fuente: