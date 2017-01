Uruguay entre los países que más invertirán en energías renovables

Uruguay junto con Honduras, Pakistán, Marruecos y Filipinas volcarán al menos US$ 500 millones en el sector.

En la actualidad hay algo más de 1.000 megavatios de fuente eólica operativos en el país y el gobierno espera llegar a una meta de 1.400 MW en 2017, a lo que se suma una capacidad instalada de biomasa cercana a 400 MW.

Esa situación de por sí favorable marca que UTE no tendrá la misma necesidad que antes de incorporar nuevos generadores de energías renovables, por lo que el ritmo en que se irían sumando nuevos proyectos será menor que en el pasado.



Una de las hipótesis que tenía el ente el año pasado era retomar la curva de incorporación de renovables en los primeros años de la próxima década, a un ritmo de entre 100 MW y 150 MW por año.



Por otra parte, en América del Sur, Brasil aparece a la cabeza con planes de inversión por hasta US$ 7.100 millones y le sigue Chile con US$ 3.400 millones. En el caso de Estados Unidos la cifra manejada es de unos US$ 44.000 millones y México aparece con US$ 4.000 millones. Si se mira el continente asiático, sobresale China con US$ 103.000 millones y en Europa se destaca Reino Unido con cifras de US$ 22.000 millones.