"Uruguay mantendrá posición de no apoyar aplicación de la carta democrática" a Venezuela

El presidente Tabaré Vázquez hizo referencia este mediodía a la postura de Uruguay en una posible reunión en la OEA y la situación de Venezuela. "En una eventual reunión de la OEA Uruguay va a mantener su posición de no apoyar la aplicación de la carta democrática porque en este momento más que nunca creemos que no hay que aislar a Venezuela. Hay que tender una mano para que esto no desemboque en una muy lamentable situación", dijo.





Además, señaló que "los problemas que tiene Venezuela los tienen que resolver los propios venezolanos y se tiene que transitar por el camino de la solución pacifica". También advirtió la necesidad de "buscar acuerdos que permitan la expresión popular y libre del pueblo venezolano".





El presidente mantuvo una reunión con el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, en la que además hablaron sobre la posible firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea.





Antes, Rajoy disertó en la clausura del foro empresarial España-Uruguay, y expresó que el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea "está hoy más cerca que nunca".





Durante su intervención, el español calificó a Uruguay como "un destino de gran interés" para las empresas españolas y agregó que en el último año el comercio bilateral entre ambos países viene registrando una "marcada tendencia ascendente".





Rajoy dijo que en 2016 el comercio bilateral fue de US$ 410 millones pero que entre 2013 y 2016 aumentó más de un 27%. Asimismo, indicó que son más de 125 las empresas españolas contabilizadas en Uruguay y que dan empleo a 12.500 personas.





"Uruguay es un socio muy importante para España y sé que nuestras relaciones económicas pueden intensificarse aún más", expresó.





Rajoy y Astori



En ese sentido, Rajoy enfatizó la "importancia de continuar en la ambición de alcanzar" un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea y el Mercosur este año, y dijo que "este acuerdo está hoy más cerca que nunca".





"Uruguay y España son socios y amigo y por eso el gobierno de España hará todo para seguir intensificando las relaciones comerciales y económicas entre ambos países", expresó.

Por su parte, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo a la prensa que "España ha sido una ayuda invalorable en toda esta negociación" y que Uruguay cuenta "con ella para alcanzar la finalidad perseguida".





"Tengo la impresión de que en este proceso que ha sido largo, complejo, dificultoso, estamos hoy muy cerca de llegar a la meta. Una meta que no tiene por qué ser en sus primeras etapas una meta de plenitud, podemos arrancar que es lo más difícil y seguir progresando en el futuro. Ir desarticulado de a poco las trabas comerciales y de inversiones que hay", señaló.





Durante la clausura del foro, Astori dijo que España es uno de los principales orígenes de inversiones europeas en Uruguay junto con Finlandia, aunque "la inversión española es más diversificada".





Al finalizar, Astori hizo referencia a la "inquietud prioritaria" compartida entre ambos países, de concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea. "Sabemos que España está muy asociada a este objetivo. Es una gran ayuda desde Europa para que los países del Mercosur podamos hacer realidad esta prioridad comercial indiscutible que es el Tratado de Libre Comercio", indicó.





Rajoy



De paseo antes del encuentro

Rajoy salió esta mañana a caminar por la rambla previo a su encuentro con el presidente Tabaré Vázquez . El jerarca se tomó una foto en la que se visualiza de fondo el cartel de Montevideo y la compartió en su cuenta de Twitter.





26 de abril de 2017





La visita de Rajoy se da en un momento en que el Mercosur y la Unión Europea buscan acercar posiciones para concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos bloques. Dentro del Mercosur, Uruguay es uno de los actores que empuja con más fuerza para que esa posibilidad se haga realidad mientras que España también apoya la concreación de este tratado.





La reunión de los mandatarios será este miércoles a las 11.30 horas en Torre Ejecutiva.





