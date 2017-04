Uruguay se despega como destino de convenciones: aumento de 17%

262 congresos se llevaron a cabo en Uruguay durante 2016, según datos del Ministerio de Turismo; 78 de ellos fueron internacionales.

"La organización de un congreso se gana, y hay que cumplir con ciertos requisitos para lograrlo". Santiago González, director regional de ICCA

Feria de reuniones

Fuente:

En 2016 se realizaron 262 congresos en Uruguay; 130 fueron regionales e internacionales, lo que implica un aumento de 17% con respecto al año anterior. En el turismo de reuniones hay algunos criterios que los países –y especialmente los operadores del sector– deberían seguir para ser elegidos por asociaciones o empresas de todas partes del mundo para organizar un congreso, viaje de incentivo o una gran convención. "En turismo de reuniones, y si hablamos de congresos, la mayor parte de los países deben tener conectividad aérea. Si no están conectados, no funciona", mencionó el director para América Latina y el Caribe de ICCA –Asociación Mundial de Congresos y Convenciones–, Santiago González , como el primer elemento a tener en cuenta.En el sector turístico se maneja a menudo el concepto de que los ingresos y el movimiento que se genera al recibir turistas de reuniones, es superior al de un turista promedio que viaja con su familia. Según el director, un turista cuando viaja de vacaciones con su familia gasta por noche US$ 120 en promedio, pero el turista de reuniones que se hospeda entre cuatro o cinco noches, gasta cuatro veces más. "Que vengan esos turistas, en épocas que están por fuera de la temporada alta, rompe la estacionalidad y la ciudad se mueve", contó.Otra criterio que se tiene en cuenta para elegir una sede es la capacitación . "Antes se podía organizar un congreso sin tener formación, ahora vas a una feria y te reunís con alguien que maneja un congreso grande, y lo primero que te dice es que mandes la lista de profesionales certificados en el destino", precisó González.La seguridad y la infraestructura son dos aspectos que también se evalúan a la hora de elegir un destino para un evento corporativo. "Uruguay es un buen destino en Latinoamérica en cuanto a seguridad. Eso pesa como un diferencial", dijo.Además, un país que cuente con la infraestructura adecuada para alojar a los participantes tiene más oportunidades: "No solo se organizan congresos, sino megaconciertos, o eventos que reúnen a miles de personas, para las que se necesitan los servicios básicos".Respecto a las aplicaciones tan de moda, González entiende que en los congresos, el mundo de las apps claramente juega un papel importante, y "está transformando sobre todo la manera decomunicarse con los clientes".El próximo 5, 6 y 7 de junio se realizará en Santiago de Chile la décima edición de Fiexpo , la Feria Internacional del Mercado de Reuniones y Viajes de Incentivo de América Latina y el Caribe.Uruguay participará con un stand, en el que estarán presentes autoridades estatales y operadores turísticos del sector, como los hoteles Radisson y Sheraton, entre otros, que quieren mostrar su oferta. González explicó la importancia para los operadores de participar en esta feria; un sector del turismo que no es "conocido por muchas personas", pero en donde Uruguay puede "conseguir muchos clientes"."Los países que van con su stand se reúnen con clientes del segmento Mice (congresos, viajes de incentivos, corporativos y grandes convenciones). En donde se hace fuerte esta feria es en el segmento de congresos, porque en promedio un 60% de los participantes son clientes de asociaciones que realizan congresos", comentó.La feria fue una iniciativa uruguaya realizada durante los tres primeros años en Montevideo, luego en Punta del Este, y después han ido variando las ciudades latinoamericanas que funcionaron como centro. Para González, vender la oferta de operadores de turismo de reuniones en una feria con estas características implica "vender al país".Este año se va a realizar por primera vez en Fiexpo el Foro de Asociaciones de América, en donde seis ejecutivos de asociaciones norteamericanas –de ingenieros civiles, asociaciones médicas, entre otras–, fuertes en infraestructura, intercambiarán con asociaciones regionales para profundizar en las mejores prácticas. Este año, 60 asociaciones latinoamericanas estarán presentes, en lo que significa un "récord para Fiexpo".El 5 de mayo, dentro del marco de la décima edición de Fiexpo, se realizará la cuarta edición del Foro Político Latinoamericano sobre Turismo de Reuniones. Esta instancia reúne a varios ministros de Turismo de la región y expertos internacionales con el objetivo de mostrar ejemplos y casos de estudio de cada país en lo que refiere al turismo de reuniones, en pro de seguir desarrollando políticas en esta área y la posibilidad de generar alianzas entre los países."En estos eventos es donde muchas veces se generan alianzas de trabajo. Ahí se justifica la presencia de organismos de promoción mixta, en donde normalmente los públicos y privados se juntan para crear una entidad que potencie al turismo de reuniones", dijo el director regional de ICCA.