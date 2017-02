Uruguay ya superó el medio millón de turistas en 2017

"Fue un enero realmente extraordinario". Así comenzó su alocución en la noche del lunes la Ministra de Turismo y Deporte, Liliam Kechichián, en la primera reunión abierta de la Cámara Uruguaya de Turismo en la Liga de Punta del Este. Al presentar los datos sobre la cantidad de turistas que recibió Uruguay el pasado enero, la jerarca resaltó que por primera vez el país superó el medio millón de visitantes con 566.430 turistas, lo que implica un 20 % más que la pasada temporada.

Esto se debe, en parte, a un aumento de 24% de presencias tanto de argentinos como de brasileros, sumado a un importante crecimiento en la llegada de chilenos principalmente a las costas uruguayas que rondó un 41% más con relación a 2016. La inversión de promoción realizada por el Ministerio de Turismo y Deporte para "Sol y playa" fue de US$ 4 millones, dentro de un presupuesto total de US$ 10 millones.

Según cifras oficiales, el ingreso de divisas en el mes fue de US$ 498.523.266, un 45,7 % más que en el mismo mes en el año 2016. La ministra dijo además que también aumentó la cantidad de días de estadía de los turistas con un promedio algo menor a 8 días, lo que implica otra mejora, a lo que añadió que el gasto medio por turista fue de US$ 880, un 20 % mayor al de 2016.

También se destacó el saldo positivo de la balanza entre el gasto realizado por el turista uruguayo en el exterior y lo aportado por los visitantes, que arrojó solo en el mes de enero un saldo positivo de US$399.230.302.

Inquietud de los operadores

Por su parte, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez, dijo a El Observador que si bien los datos oficiales indican una mejora en la cantidad de turistas que arribaron al país, los problemas de rentabilidad para los operadores persisten.

El profesional aseguró que las utilidades para los agentes turísticos han venido cayendo sostenidamente porque el tipo de cambio está en niveles de 2015, mientras que los costos han venido subiendo y los precios se han mantenido.

"Es cierto que aumentó la cantidad de visitantes, pero también creció mucho la oferta de servicios y alojamiento. Particularmente el sector inmobiliario y de tours se han resentido mucho", señalo.

En referencia a esto, Kechichián sostuvo que en realidad las mayorías de las políticas turísticas se definieron con un dólar a $ 19 y hoy está a $ 28. "Lo que pasó es que muchos pronosticaron un dólar a $ 37 y algunos se creyeron más lo que decían esas proyecciones que lo que decíamos nosotros", dijo la ministra.

Con respecto a lo que indicó Kechichián sobre el aumento de los ingresos, Martínez sostuvo que para evaluar el cierre de temporada es más aconsejable esperar a marzo, ya que si bien en enero no hubo caída, en los últimos cuatro años el gasto que hace cada turista ha venido cayendo sistemáticamente.

Martínez además agregó que febrero está siendo bastante bajo, con una ocupación promedio en el este que ronda el 50 % y que además han habido problemas climáticos que han perjudicado.

Incertidumbre climática

En relación a los pronósticos del pasado fin de semana de Inumet que finalmente no se cumplieron en algunas partes del país, Martínez dijo que le parece bien que se prevenga, pero no ve necesario adelantar tantos pronósticos que no se sabe si se van a cumplir. "Anunciar hoy que carnaval va a estar complicado creo que no aporta nada", finalizó.