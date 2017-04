UTE pagó a Diego Lugano US$ 24.700 por una publicidad

Pero esa promesa no se cumplió. UTE y OSE , ambas empresas monopólicas, redujeron sus gastos en publicidad pero lejos estuvieron de eliminarlos, según los datos a los que accedió el programa Así Nos Va de radio Carve a través de un pedido de acceso a la información pública. En 2016 ambas empresas gastaron en total US$ 2.219.234 en publicidad. En 2010, UTE gastó US$ 1.330.801 en publicidad. Esa cifra fue aumentando hasta alcanzar su pico en 2014, año de campaña electoral, cuando la empresa gastó US$ 6.480.524 en este rubro. En 2015, UTE redujo sus gastos a US$ 2.500.000 y en 2016 el gasto fue de US$ 2.000.000. Ambos sumas están por encima de lo que se gastaba en 2010.

Entre los gastos de UTE en publicidad figuran unos US$ 24.700 que se le pagaron al excapitán de la selección, Diego Lugano.

OSE también redujo sus gastos en publicidad pero tampoco los eliminó como había prometido Vázquez. En 2010 el gasto de esta empresa estatal era de US$ 482.349. Ese número ascendió hasta US$ 824.654 en 2012 y descendió a US$ 301.307 en 2014. En 2015, primer año de Vázquez en su segundo gobierno , la inversión publicitaria fue de US$ 105.587, menos de la mitad de lo que había gastado en 2014, pero se incrementó a US$ 154.225 en 2016. En total durante el período de gobierno de José Mujica –marzo 2010 a marzo 2015- UTE gastó US$ 21.225.266 en publicidad. Y OSE, en ese mismo período, gastó US$ 2.887.693. Ambas empresas no tienen competencia.