Varios invernadores buscan cambiar su orientación productiva

La disconformidad de varios invernadores con la situación del mercado de haciendas gordas hace que empiecen a buscar alternativas productivas.

Consultado sobre el futuro de ese mercado el consignatario Alejandro Núñez, del escritorio José A. Valdez y Cía, dijo a El Observador: "no veo señales claras, sí veo que muchos productores están apuntando su brújula hacia otro lado. Hay mucha gente decepcionada con el mercado del ganado gordo y empieza a pensar en producir ganado para la cuota 481, terneros para exportación o hacer recría".

El mercado de haciendas para faena permanece con precios de entre US$ 2,50 y US$ 2,55 para las vacas, en cuarta balanza, y de US$ 2,80 a US$ 2,85 por los novillos. Algunos lotes puntuales pueden llegar a cotizar US$ 2,90 a la carne.

"La gente tiene pocas ganas de vender a estos precios, quienes hacen negocios es porque están necesitando pagar rentas o salarios, venden obligados, porque necesitan el dinero. Sin embargo el productor que puede aguantar no vende, porque los precios no conforman", dijo Núñez.

Fuente: