Vázquez cerró el "gobierno de cercanía" 2016 en Flores

Una escuela. Una comisaría. Algunas pocas viviendas. Y verde, mucho más verde de lo que el ojo puede asimilar. La calurosa mañana del lunes en la pequeñísima localidad de Juan José Castro se vio alterada por un conjunto de autos que dejaban la ruta 14 camino a Trinidad para levantar el polvo y pedregullo de un camino que no suele tener mucha actividad diaria. El movimiento atípico para los locales se confirmó pocos minutos después con el sonido del helicóptero presidencial que bajó en un terreno a metros de donde estaba erigida una carpa blanca.

Esa localidad del departamento de Flores, que tiene unos pocos cientos de habitantes, fue el lugar elegido por el presidente Tabaré Vázquez para tener su último Consejo de Ministros abierto del año. Con la satisfacción de haber sido reconocido por el presidente estadounidense Barack Obama –quien puso a Uruguay como ejemplo de gobierno abierto- en una conferencia sobre el tema en París la semana pasada, el presidente desembarcó en uno de los pueblos más pequeños que ha visitado desde que puso "el gobierno de cercanía" en marcha

"Es uno de los más pequeños pero no por eso menos importante. Para este gobierno todo el territorio nacional, toda su gente, todos los pueblos tienen una enorme importancia", afirmó Vázquez en declaraciones a la prensa antes de comenzar con la actividad.

En esa rueda de prensa, el presidente contestó preguntas sobre una variedad de temas, entre ellos las pruebas PISA, que fuera motivos de polémica la semana pasada luego de que las autoridades de la educación hicieran una interpretación equivocada de los resultados del examen.

El presidente dijo que leyó el informe y que entiende que la pendiente de caída en cada uno de los niveles que se evalúa de detuvo. "Necesitamos medirla con mucho cuidado y sin ningún tipo de fanatismo. Desde mi modesto punto de vista -puedo estar equivocado, las he leído no con intensidad pero las he leído- la pendiente de caída que tenía la aprobación de los tres niveles que se controlan (ciencia, lectura y matemáticas) se ha detenido, si no es que ya comenzó a revertirse", afirmó el mandatario.

Vázquez valoró este hecho como "una buena señal" que exige al gobierno a trabajar mucho más fuerte hacia el futuro. Consultado sobre si la interpretación que le dieron las autoridades de la educación a los resultados había estado equivocada, el presidente contestó: "Creo que hubo muchos equivocados".

Cincuentones

La situación del llamado grupo de los cincuentones, que denuncian ser perjudicados por el actual sistema mixto de seguridad social, volvió a estar presente en esta instancia de gobierno abierto.

Manifestantes con pancartas llegaron hasta Juan José Castro para protestar por la situación. Uno de ellos trasladó la molestia en el momento de participación ciudadana. "Soy bastante grandecito para Papá Noel, pero hoy espero tener un regalo de Papá Noel de mi gobierno", le dijo el hombre al presidente pidiendo una solución.

El presidente contestó que el gobierno está muy preocupado por la temática y afirmó que la reivindicación que hacen los cincuentones es "justa". Acto seguido, le dio la palabra al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y al subsecretario de Economía y Finanzas, quienes explicaron que sus ministerios siguen trabajando en el asunto y que pronto le habrán de presentar un informe al presidente con alternativas.

Sin embargo, tanto el presidente como sus colaboradores reconocieron que se trata de un tema "complejo" y que las soluciones serán a implementar en el mediano y largo plazo. "Pondremos todos los recursos políticos y legales para buscar una solución en este período", prometió el presidente.

