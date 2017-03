Vázquez criticó a "desinformados" que no ven mejoras en seguridad

El 25 de enero de 2014, el entonces candidato presidencial se embargó de emoción al ver la caravana de autos y los miles de militantes que lo esperaban para acompañarlo en su ruta al estrado que acaso marcaría la senda hacia el tercer gobierno del Frente Amplio.

Este es un problema y lo reconocemos", señaló el entonces candidato en su primer acto.

Más de tres años después Vázquez retornó a San Luis. Lógicamente no lo esperaba una muchedumbre de militantes, pero sí un gimnasio lleno de habitantes de los alrededores para manifestarle sus preocupaciones al gobierno.

Tal como sucede en estas instancias, el mandatario dedicó algunos minutos a hablar con la prensa antes de dar comienzo al evento. Vázquez destacó que el liceo de tiempo completo, donde se realizó la reunión, "es un ejemplo de lo que se puede y se debe hacer en cuanto a edificios, infraestructura y planes para avanzar en el tema educativo en el país".

En la cadena nacional que protagonizó por motivo de los dos primeros años de su segundo gobierno, Vázquez reconoció que hay problemas en la educación Secundaria, sobre todo en la "etapa inicial", y se comprometió a trabajar para mejorala, tal como había hecho aquel 25 de enero.

Seguridad

Ayer en San Luis, además de los vecinos, al presidente y su gabinete también lo esperaba el cartel de un kiosco que estaba pegado al liceo. "Señor presidente hoy hace un mes que abrimos y ya nos robaron", estaba escrito sobre el nailón blanco. También había un mensaje para el ministro del Interior. "Bonomi: somos uno más para sus estadísticas. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio y nos vaciaron el local".

Ya dentro del liceo el presidente aludió directamente al debate de la seguridad y, en particular, se dedicó a "informar" a quienes no conocen la "realidad" del escenario delictivo en Uruguay, tal como los hizo más de tres años atrás en esa misma localidad pero con la educación. "Hay personas que parece que no están bien informadas, que no conocen la realidad de cómo vienen disminuyendo los delitos contra la propiedad, contra las personas, los homicidios, los robos, las rapiñas, que dejaron de tener esa tendencia creciente hace algún tiempito atrás", señaló el mandatario.