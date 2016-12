Vázquez define hoy ajuste de tarifas para empresas públicas

En la última ley de Presupuesto estaba previsto que las empresas del Estado elevaran en un 1 punto del PIB su aporte Rentas Generales para fines de 2019. Así, los entes estatales deberán transferir en el período US$ 440 millones más. Los mayores esfuerzos los tendrá que realizar UTE (US$ 160 millones), seguido por ANTEL y ANCAP con US$ 120 millones cada una. En un segundo escalón vienen OSE (US$ 24 millones) y la ANP (US$ 16 millones). Ello permitiría al MEF dejar el rojo de las cuentas públicas en un equivalente a 2,5% del PIB en 2019.