Vázquez dispuesto a aceptar la renuncia de Sendic si fallos sobre el vicepresidente son adversos

El presidente Tabaré Vázquez se refirió nuevamente este miércoles al caso del vicepresidente Sendic y se mostró de acuerdo con la declaración que emitió este martes 25 la Vertiente Artiguista, donde advirtió que el Frente Amplio deberá tomar "las decisiones que corresponden" en casos de conductas inapropiadas "por dolorosas que puedan ser".

"Sin lugar a dudas (estoy de acuerdo). La función pública exige el máximo de ética a cada uno de quienes la tenemos que desempeñar", dijo el mandatario al ser consultado al respecto. "Esperemos a ver qué dice la Justicia y qué dice la comisión de ética del Frente Amplio", agregó.

En este sentido, señaló que si el fallo del Tribunal de ética del FA es adverso, es el propio (Rául) Sendic quien "deberá evaluar" la renuncia.

Vázquez sobre renuncia de Sendic

Consultado sobre si aceptaría la renuncia del vicepresidente, Vázquez manfiestó: "Yo creo que cuando se presenta una renuncia, se presenta una renuncia".

Vázquez hizo estas declaraciones a la salida de un homenaje al exdirector periodístico del semanario Búsqueda, Claudio Paolillo, quien fue premiado por la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa) por su extraordinario aporte a la defensa de la libertad de prensa.

Marihuana

En la rueda de prensa también se le consultó sobre la repercusión internacional que tuvo el inicio de la venta de marihuana en farmacias. Al respecto, el mandatario manifestó que el alcance que tuvo la noticia lo "sorprendió parcialmente", dado que Uruguay se convirtió en el primer y único país del mundo en vender cannabis estatal en farmacias. "Es un movimiento importante y sin duda va a tomar esa repercusión", afirmó.

Más allá de esto, Vázquez pidió unos minutos para remarcar que "no hay que consumir drogas". "Esta ley que reglamenta la producción y el consumo de marihuana no es una ley del vale todo. No, no hay que consumir drogas", aseguró. En este sentido, explicó que el organismo no necesita de ellas. "Hay que consumir drogas cuando el personal médico lo indica. Es mucho más fácil no comenzar a consumir drogas, que tener que dejar de consumirlas", subrayó.

Respecto al uso medicinal que muchas veces se hace sobre esta sustancia, el mandatario subrayó que en sus años de oncólogo nunca tuvo la necesidad de utilizar marihuana. "He utilizado otros analgésicos, hormonas, quimioterapia".

Actualmente algunas organizaciones trabajan para que este tema se coloque en agenda y se facilite también la producción y comercio de cannabis con estos objetivos. Sobre esto Vázquez expresó que en algunos casos su uso se justifica, sin embargo advirtió que "no hay que generalizar que la marihuana sea la panacea para toda utilización en el ámbito médico".

Venezuela

Por otro lado, Vázquez negó que en la última declaración del Mercosur sobre Venezuela, Uruguay –el único país que todavía apoya el régimen de Nicolás Maduro- haya salido derrotado. "La declaración es exactamente igual a la original, menos en un frase que no era la sustancial. Eso quedó intacto. Lo que firmamos todos los países asociados del bloque fue el primer planteo que se hizo en el seno de estas reuniones (en la cumbre de Mendoza) on esta modificación", afirmó.

A su vez, el mandatario afirmó que "hace mucho tiempo" que no habla con Maduro.









