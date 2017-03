Vázquez está a favor de una investigadora por caso Sanabria

El presidente Tabaré Vázquez marcó su posición favorable a la instalación de una comisión investigadora por el caso del empresario y dirigente colorado, Francisco Sanabria, dueño de un cambio que practicaba operaciones ilícitas.





"Yo siempre estuve, desde que fui intendente de Montevideo, de acuerdo con toda investigación que se quiera hacer. Siendo intendente se quiso investigar a la Intendencia por parte de la Junta Departamental y concurrí a la Junta. Y cuando se me acuso más de una vez ante la Justicia -y todas las veces fueron acusaciones absolutamente falsas y politiqueras- estuve presente siempre personalmente ante la Justicia", dijo el presidente en declaraciones a la prensa.





El mandatrio subrayó que se debe investigar hasta "donde sea necesario" para "clarificar las situaciones que puedan existir". "Este gobierno trata de actuar con la mayor transparencia posible", ñadió el presidente. Vázquez valoró que el Banco Central "actuó muy bien" en el caso referido y dijo que está a la espera de lo que expida la Justicia.





Fonasa: no es para tanto

Por otra parte, Vázquez minimizó el tamaño de las consecuencias de la estafa al Fonasa y pidió no magnificar este tipo de hechos.





"De los 31 mil asociados que iba a haber en esta mega estafa fueron 600 y de los US$5 millones que perdía el estado no alcanzan a US$30 mil", dijo el mandatario.





Y agregó: "se generó una alarma tremenda (...), se está controlando pero hay cosas que se escapan de cualquier actividad. En cualquier actividad puede haber situaciones que se salgan de ese cause de lo normal, hay que estar atento y corregir esa situación. Lo que no hay que hacer es magnificar algo con fines (que) no sé cuáles (son)".





Ferrocarril en avance

Vázquez repitió que hay varios interesados en la construcción de vías para ferrocarril. El presidente dijo que hay varias empresas de origen español, chino y alemán interesadas en participar de las obras. El mandatario es optimista en cuanto a la posibilidad de mejorar el tramo Durazno-Montevideo, necesario para la instalación de la nueva planta de UPM.





"Se han hecho estudios sobre la vía férrea que uniría Durazno con el puerto de Montevideo y es apta para ser rehabilitada en buenas condiciones y además mejoraría sustancialmente el paso por distintas ciudades", dijo.

