Vázquez: la situación de Venezuela "es un drama"

El presidente, Tabaré Vázquez, lamentó la situación que atraviesa Venezuela y aseguró que se trata de un "drama". Lamentó las muertes en las manifestaciones y llamó a que se priorice el diálogo y la solución pacífica de los temas.

Además, dijo que no va a hablar con el presidente Nicolás Maduro hasta que el embajador venezolano en Uruguay responda a los llamados de la cancillería uruguaya.

"Maduro se queja de que no hablo con él. Claro que no voy hablar, porque si el canciller uruguayo cita a un embajador de otro país en nuestro país, tiene que ir a hablar y tiene que respetarlo", dijo entrevistado por el programa En la Mira de VTV. El mandatario sostuvo que no habla desde noviembre con el gobierno de Venezuela.