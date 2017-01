Vázquez prometió rutas y los intendentes le pasan raya

Litoral norte

Litoral sur



"Estamos esperando porque las rutas 12, 14 y 21 son determinantes para toda la producción de Uruguay", dijo el intendente de Soriano.

Región noroeste

"Hemos tenido buena atención. Hay que ser justo. A veces uno tiende a quejarse por cuestión política pero hay que reconocer que, a pesar de los tiempos y las carencias, se nos están dando las cosas", sostuvo Botana.

Región este

El proyecto, que tendrá dos etapas y comenzará este año, incluye la mejora de la ruta 13 hacia Aiguá. La ruta 14 está entre los proyectos de asociación público privada. Pereyra detacó las mejoras en ruta 9 y acceso a balnearios.

Región centro y sur

"De lo que prometió nuevo acá no hay nada. A mí además me preocupa la ruta 14 que es dependencia departamental. Se nos viene la presión de que tiene que salir la inversión de UPM y el ingreso de la madera tiene como corredor departamental a la ruta 14", dijo el intendente blanco, Carlos Enciso.

Luego de imponerse con margen en la primera vuelta de las elecciones de 2014 y cuando todos los analistas políticos lo daban como seguro ganador en el balotaje, Tabaré Vázquez salió en noviembre de ese año a hacer su última gira de campaña sin escatimar en promesas. En cada departamento plantó un ceibo, alusivo al Plan Ceibal que identificó a su primer gobierno, y además leyó una carta donde enumeró distintos compromisos.Entre otras obras, y con la red vial como uno de los temas de la campaña, Vázquez afirmó que en caso de ser electo su gobierno mejoraría el estado de distintas rutas en 16 de los 19 departamentos de Uruguay.A casi dos años de asumir, la mayoría de los trabajos prometidos en los departamentos donde el candidato del Frente Amplio se comprometió fueron cumplidos, están en curso, o próximos a comenzar, según un relevamiento realizado por El Observador en base a información proporcionada por intendentes y secretarios generales de las comunas involucradas.Aunque la mayoría de los jerarcas municipales, en gran parte opositores al Frente Amplio, reconocen avances, en Soriano y Florida, donde hay rutas fundamentales para la producción de granos y de pasta de celulosa, reclaman más celeridad.También hay otros casos, como la ruta 30 en el norte o la ruta 15 en el este, que siguen deterioradas pese al inicio o proyección de los trabajos.Además de las obras con fondos ministeriales, el gobierno apuesta a la asociación con privados para mejorar la red vial. El Poder Ejecutivo promueve a través de proyectos de Participación Público Privada (PPP) obras en las rutas 6,7, 9, 12, 14, 26, 55 y el bypass de Carmelo. De todos modos ese mecanismo no es todo lo rápido que el Ministerio de Transporte aspiraba.Tabaré Vázquez prometió en campaña remodelar la ruta 30, una de las más cuestionadas, y estudiar la conexión con la ruta 4. El secretario general de la Intendencia de Artigas, Sergio Arbiza, dijo que los trabajos en la ruta 30, que une Artigas y Rivera, comenzaron desde Rivera, con énfasis a la altura de Tranqueras y Masoller, pero que todavía hay tramos con deterioro "importante". En la ruta 4 se realizó bacheo.Vázquez prometió dar prioridad a la ruta 31, que atraviesa el departamento de este a oeste. El secretario general salteño, Fabián Bochia (Frente Amplio), dijo que "hay cuadrillas del Ministerio de Transporte" trabajando pero que todavía "le falta". Señaló como el peor tramo el recorrido entre el empalme con la ruta 4 y Tacurembó.El Frente Amplio se comprometió a mejorar las rutas 26 y 90. El intendente sanducero, el frenteamplista Guillermo Caraballo, y sus asesores, no respondieron las reiteradas consultas| de El Observador.El presidente Tabaré Vázquez prometió el reacondicionamiento en la ruta 24 desde Tres Bocas a San Manuel, de la ruta 25 entre Young y Menafra, y de la ruta 20 en el tramo que va entre las rutas 24 y la ruta 3.El intendente de Río Negro, Oscar Terzaghi (FA), afirmó que ya se hizo la licitación para las rutas 24 y 25, y esos trabajos comenzarán este semestre. El tramo referido de la ruta 20 se hizo con "tratamiento asfaltico" y se licitó la obra para los 41 kilómetros que unen la ruta 3 con Pueblo Grecco.Vázquez aseguró para este departamento mejoras en las rutas 12,14 y 21, fundamentales para el traslado de rolos de madera hacia las pasteras ubicadas en Fray Bentos y Nueva Palmira. La ruta 14 además es la vía de salida de los granos producidos en la región del Cololó, una de las más fértiles de Uruguay. También prometió trabajos en las rutas 95 y 96, que unen Mercedes con Villa Soriano."En la 14 se ha hecho bacheo, reparaciones provisorias pero nada de reconstruir tramos. Y en la ruta 21 no se ha hecho nada en lo que es Soriano", dijo el intendente de Soriano, Agustín Bascou (Partido Nacional), sobre los tramos de esas rutas que atraviesan Soriano. En la ruta 12 se siguió la construcción desde la radial de Ombúes hasta Agraciada y en la 95 se hizo carpeta asfáltica, dijo el jerarca.Aunque en la gira final de la campaña no prometió ninguna ruta para Colonia, Vázquez sí lo hizo en marzo ni bien asumió, cuando aseguró mejoras en la ruta 12, que conecta con el puerto de Nueva Palmira, y la ruta 55, que llega a la pastera Montes del Plata. El intendente de Colonia, Carlos Moreira, reconoció que "se está trabajando". Además estas vías pretenden ser atendidas bajo la modalidad de Participación Público Privada.Tabaré Vázquez prometió "intervenciones importantes" en las rutas 27 y 30. Aunque jerarcas de la Intendencia de Rivera no respondieron las consultas de El Observador, la Intendencia de Artigas asegura que todavía falta pero el arreglo de la ruta 30 ya está en marcha.Vázquez prometió la "pavimentación completa" de la ruta 8 y "planificar" una ruta permiteral en la ciudad de Melo para evitar el ingreso de camiones al centro poblado. El intendente arachán, Sergio Botana, reconoció la mejora en el tramo de la ruta 8 que atraviesa Cerro Largo. Sobre la perimetral, según Botana esa obra de momento corre por parte de la comuna y le faltan US$6 millones para terminarla.El candidato del Frente Amplio prometió en 2014 "reforzar la infraestructura" de las rutas 5, 26 y 31. En la ruta 5 hubo mantenimiento con reparación de carpeta y en la 26 ya comenzaron los trabajos tanto en el tramo Tacuarembó-Melo como Tacuarembó-Paysandú, dijo el secretario general de la comuna, José Menéndez. El jerarca carecía de información sobre la ruta 31.Tabaré Vázquez prometió mejorar la ruta 98, que une el norte y el sur de ese departamento conectando localidades como Cerro Chato y Santa Clara con la ciudad de Treinta y Tres. "Son 70 kilómetros de balastro que para nosotros son fundamentales y para la intendencia es imposible hacerla", dijo el intendente de Treinta y Tres, Dardo Sánchez.El jerarca señaló que las dificultades viales generan que pobladores de Cerro Chato y Santa Clara vayan a hacer trámites a Melo por la ruta 8.El Frente Amplio prometió en campaña la recuperación de las rutas 13,15 y tramos de la ruta 14. Además mejorar los accesos desde ruta 9 a los accesos de Rocha, Castillos y Punta del Diablo. La ruta 15 va de Rocha a Lascano y pasa por Velázquez."Esa ruta sigue complicada. Hoy hay tramos que están en feas condiciones pero hay un proceso de licitación iniciado", dijo el intendente Aníbal Pereyra, dirigente del MPP.El Frente Amplio prometió el "constante mantenimiento y mejora" de la ruta 8, así como la coordinación con la Intendencia para la caminería rural. "Se ha mejorado el mantenimiento de la ruta 8 y se ha detenido el deterioro que venía avanzando", dijo el secretario general de la Intendencia de Lavalleja, Juan Estévez. El jerarca de la comuna blanca señaló que los tramos más deteriorados son a la altura de Minas y de Solís de Mataojo. La caminería rural está en carpeta.No hubo promesas puntuales de rutas para los fernandinos.Tabaré Vázquez prometió "buscar soluciones de fondo" sobre la caminería rural y "la mejora en la ruta 6". El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, del Partido Nacional, informó que la empresa Stiler ganó la licitación de la obra de unos 30 kilómetros sobre la ruta 6 desde Sarandí del Yí hasta la ruta 19.Flores tampoco tuvo promesas puntuales sobre arreglo de rutas. Los kilómetros de la ruta 3 posteriores a salida de la ciudad de Trinidad rumbo a Paysandú están deteriorados.El ahora presidente prometió en 2014 la continuación de la ruta 12 hacia el oeste como la conexión de las rutas 1 y 5.El jerarca reclamó que el tramo pase a depende del gobienro nacional.La promesa de Vázquez fue una doble vía en la ruta 3 entre San José y la intersección con la ruta 1. El intendente José Luis Falero está de licencia y no atendió los llamados de El Observador al tiempo que la secretaria general de la comuna, Ana María Bentaberri, rechazó hacer declaraciones.Vázquez prometió la ampliación de la ruta 101 hasta la ruta 102 y un cruce elevado sobre la ruta 5 a la altura de Las Piedras. Fuentes de la comuna canaria aseguraron que la primera obra está en proceso y que la segunda quedó inaugurada.No hubo promesas puntuales para Montevideo.