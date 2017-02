Vázquez prometió volver a Rusia si Uruguay juega la final del mundo en 2018

Producción: Martín Natalevich, enviado a Rusia





El seleccionado uruguayo está segundo en las eliminatorias con 23 puntos a falta de seis partidos. En la próxima fecha enfrentará a Brasil, que va primero con 27 unidades, el 23 de marzo en el Estadio Centenario de Montevideo.

Vázquez Rusia Tabaré Vázquez junto a uruguayos residentes en Rusia.

M.Natalevich

Durante un encuentro que mantuvo con uruguayos que viven en Rusia , el presidente de la República, Tabaré Vázquez, se animó a dar un pronóstico deportivo. El mandatario, expresidente del Club Progreso de La Teja, confió en la clasificación del seleccionado de fútbol de Uruguay a la Copa del Mundo de Rusia 2018 y prometió que si los dirigidos por Óscar Tabárez llegan a la final del torneo volverá a Moscú para presenciar el encuentro."Vamos bien en la clasificatoria. Por primera vez en los últimos tiempos Uruguay está bien pero todavía falta un poco. Creo que con uno o dos partidos más que ganemos ya estaríamos en Rusia. Y si llega a la final, voy a venir a ver la final con ustedes", dijo Vázquez en Moscú al ser consultado sobre si viajaría a la Copa del Mundo organizada por la FIFA.Además de su pronóstico futbolístico, el presidente señaló durante el diálogo con uruguayos la necesidad de "mejorar el relacionamiento comercial" con Rusia."Hay un gran interés aparentemente de inversores (rusos) que están mirando con mucha atención América Latina, y en particular a Uruguay. A tal punto que en este momento hay una reunión de empresarios uruguayos e inversores rusos donde la señora ministra de Industria va a presentar las oportunidades que Uruguay brinda para inversores que quieran ir a nuestro país", dijo el presidente Rusia atravesó en 2014 una crisis económica que lo llevó a bajar su nivel de exportaciones en los últimos años. Las exportaciones uruguayas a ese país ascendían a US$ 240 millones en 2014 y bajaron a US$ 97 millones en los años 2015 y 2016, según fuentes de la delegación uruguaya.Los productos que más entrada tienen en el mercado ruso son la carne y los lácteos, sobre todo la manteca, señalaron los informantes.Una de las uruguayas que recibió al presidente, Rosa Romanova, le agradeció por su visita y recordó que la colectividad uruguaya en Rusia se junta en verano a comer asados, en invierno ñoquis, y siempre acompañados por el mate. "Estamos unidos gracias a internet, pero no es lo mismo. El cariño que sentimos hacia nuestro país es enorme y nunca lo olvidamos", sostuvo.