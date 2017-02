Vázquez en Rusia: "No nos gusta el proteccionismo"

Producción: Martín Natalevich, enviado a Rusia.









Fuente:

El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez , se reunió este jueves con su par ruso, Vladimir Putin, en un encuentro en el que los mandatarios de dos países integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) reafirmaron el combate contra cualquier tipo de terrorismo. Además Vázquez le prometió a los empresarios rusos que en Uruguay encontrarán un clima de negocios "estable" y propicio para las inversiones.El presidente Vázquez afirmó que Uruguay impulsa levantar las "trabas al comercio internacional". "No nos gusta el proteccionismo", enfatizó durante una conferencia de prensa que brindó junto a Putin.Vázquez invitó a los empresarios rusos a invertir y prometió condiciones favorables para el clima de negocios. "Uruguay está llamado a ser una plataforma estable, seria y atractiva para la recepción de inversiones extranjeras. Encontraran en Uruguay un clima de negocios propicio asó como amplias facilidades" para lanzar sus negocio en la región, dijo el mandatario uruguayo.Putin dijo que "Uruguay es un socio fiable de Rusia en América Latina". "Estoy seguro que las conversaciones que llevamos adelante hoy van a ser una buena base para el desarrollo de nuestras relaciones bilaterales", agregó.Putin destacó en una parte pública del encuentro el trabajo de Rusia y Uruguay en el Consejo de Seguridad de la ONU y Vázquez remarcó la lucha contra ese fenómeno. "Uruguay y Rusia mantienen trabajo conjunto en materia de desarme y la lucha contra el terrorismo", dijo Vázquez. en la conferencia de prensa.La reunión empezó cuatro horas más tarde de lo previsto por demoras en la agenda del mandatario ruso. Cuando el gobierno ruso le comunicó a la delegación uruguaya que estaba todo pronto para el encuentro, Vázquez se quedó unos minutos más en el hotel que lo aloja.El presidente ruso manifestó además que pretende aumentar las relaciones comerciales entre los dos países. Vázquez había advertido ayer que "en algún momento Uruguay le vendió por US$ 300 millones (al año)" pero que en 2016 fue de US$ 97 millones.