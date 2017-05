Vendieron computadora Apple I de década de 1970

Fuente: (EFE)

Una casa de subastas alemana vendió por € 110 mil uno de los contados modelos que aún funcionan del Apple I, el histórico primer ordenador personal que produjo a finales de los años 70, la casa conocida ahora por el iPhone.El precio final alcanzado no ha alcanzado las espectativas, reconoció el responsable de la casa de subastas Breker, Uwe Breker, que había estimado que la venta de este icónico dispositivo podría alcanzar los 300.000 euros.El atractivo del Apple I se ha "normalizado", indicó Breker tras la subasta. La suma pagada por este ordenador el pasado sábado 20 no es muy elevada si se tiene en cuenta que se estima que tan sólo funcionan ocho de los 200 ordenadores de este modelo que se fabricaron en la segunda mitad de los años 70.Además, hace cuatro años un dispositivo similar alcanzó los 516.000 euros en una subasta. El ordenador se vendía con certificado, libro de instrucciones y otros documentos originales, indicó la casa Breker.El Apple I es un hito dentro la historia de la informática por ser uno de los primeros ordenadores personales, por su estilo -con acabados en madera- y por ser el primer aparato de la casa tecnológica conocida por dispositivos como el ordenador de mesa Mac y el iPhone, que han marcado época.Apple se convirtió este mes en la primera empresa estadounidense que supera una capitalización de US$ 800.000 millones.