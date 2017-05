Vendieron toda la oferta del haras Calamar & Cía

Fuente:

Se vendió toda la oferta a muy buenos precios en el remate de liquidación del haras Calamar & Cía, el sábado 13 en el Tattersall Gavroche, con el martillo a cargo del escritorio Walter Hugo Abelenda Negocios Rurales."Fue un remate espectacular. Los potrillos en mejor estado, con mejores pedigrís y en óptimas condiciones se pegaron de excelente forma; y las yeguas madres superaron ampliamente las expectativas. Incluso una cotizó US$ 15.000, un precio excelente considerando la alta oferta que hay en el mercado y también la situación económica del país", dijo a El Observador Agropecuario el rematador Joaquín Abelenda.El martillero remarcó que le sorprendió el excelente resultado, y destacó que fue importante la confianza del propietario del haras que le permitió tomar ofertas bajas para empezar a vender.En la oportunidad se comercializaron 29 Sangre Pura de Carrera a un precio promedio de US$ 5.677,24. En detalle, los precios máximo, mínimo y promedio de cada categoría fueron: siete potrancas US$ 9.600, US$ 3.600 y US$ 5.982,86; cinco potrillos US$ 10.800, US$ 3.600 y US$ 8.184; y 17 yeguas madres US$ 15.000, US $1.800 y US$ 4.814,12.