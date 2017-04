Venezuela anunció su retiro de la OEA

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó este miércoles una cita de ministros de Relaciones Exteriores para evaluar la situación en Venezuela.

Tras esto, el país anunció su retiro de la organización. "El día de mañana (jueves) presentaremos la carta de renuncia a la OEA e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses", anunció la canciller venezolana Delcy Rodríguez, en una declaración transmitida por la televisión oficial.

Embed Venezuela se retira de la OEA por dignidad, por su independencia, por su soberanía, por La Paz y el futuro de nuestra Patria — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) April 26, 2017

Por su parte, el presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, estimó este miércoles que abandonar la OEA es "la peor decisión" que puede tomar el gobierno venezolano.

"Es la constatación de que el gobierno le tiene terror al pueblo venezolano y al voto, de que está perdido, porque tiene que saber que si ellos deciden salirse hoy de la OEA, eso se hace materialmente posible en dos años, de manera que me parece que es la peor decisión que puede tomar el gobierno", dijo Borges en una rueda de prensa.

El legislador señaló además que es "una constatación de que en Venezuela hay un golpe de Estado", que considera cometió el máximo tribunal en contra de la Asamblea Nacional -único poder que controla la oposición-, al asumir las competencias legislativas.

El fallo, que detonó las manifestaciones, fue anulado parcialmente tras fuertes críticas internacionales. Los opositores exigen elecciones y respeto a la autonomía del Parlamento.

OEA y un debate que perdería sentido

Antes de la decisión del gobierno venezolano, una mayoría de 19 países había aprobado elevar el debate al nivel de ministros de Relaciones Exteriores.

Argentina, Barbados, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guyana, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay votaron a favor.

Sin embargo, el presidente Tabaré Vázquez había dicho que Uruguay no apoyaría la aplicación de la carta democrática porque entiende que no hay que "aislar" a Venezuela. "Hay que tender una mano de apoyo al pueblo venezolano para que no desemboque todo esto en una muy lamentable situación", señaló el presidente.

Diez países, incluyendo a Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua votaron en contra, cuatro se abstuvieron y otro, Grenada, estuvo ausente.

La canciller argentina, Susana Malcorra, resumió los argumentos a favor de la cita de cancilleres. Es "nuestra responsabilidad colectiva de garantizar el funcionamiento de las instituciones", expresó.

"Esto no es intromisión en los asuntos internos de Venezuela", apuntó.

Pero el viceministro venezolano, Samuel Moncada, denunció una sesión que "pasará a la historia como una de las más oscuras de esta organización". "Se está imponiendo una decisión sobre un estado soberano", afirmó.

Fuente: AFP