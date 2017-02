Venezuela desconocerá acciones del Mercosur posteriores a su suspensión

Luego de una reunión en la sede del Mercosur en Montevideo impulsada por Venezuela, el país caribeño anunció que no reconocerá ninguna acción que el bloque haya adoptado o vaya a tomar posterior a su suspensión

"No podemos reconocer ningún tipo de acción que se emprenda en ausencia de Venezuela, porque ustedes saben que existe una norma muy explícita del Mercosur que dice que todas las decisiones deben ser tomadas por consenso y con la presencia de sus estados parte, y nosotros que no reconocemos la arbitrariedad, que no reconocemos la sanción que se ha pretendido imponer de forma ilegal contra Venezuela, obviamente continuamos ejerciendo nuestros derechos plenamente y pretendemos hacer valer en todas las instancias esos derechos", dijo el Coordinador Nacional de Venezuela para Mercosur, Héctor Constant, luego de la reunión, según informó la Embajada de Venezuela en un comunicado.

De esa manera, las acciones que lleve adelante el bloque regional serán consideradas ilegítimas por Venezuela. "Nos preocupa porque queremos afianzar nuestro espacio de integración, garantizar que el Mercosur se presente frente a los socios extrarregionales como un bloque sólido cuyo ánimo principal está en hacer valer los intereses de sus pueblos y conseguir acuerdos que sean benéficos para esos intereses", indicó Constant y afirmó que no se descartan acciones jurídicas.

"¿Qué ejemplo estamos dando para otros Estados cuando quieran ingresar a Mercosur? ¿Qué ejemplo estamos dando frente a los socios extrarregionales cuando decimos que ni siquiera en nuestro propio espacio somos capaces -de manera pacífica y de manera legal- de solventar nuestras propias diferencias?", se preguntó el jerarca.

La reunión de este jueves se realizó en el marco del Protocolo de Olivos del 30 de noviembre de 2016, donde se establece un mecanismo para solucionar controversias en el Mercosur con una negociación directa entre las partes. Hubo una reunión previa el 15 de diciembre.

