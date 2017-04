Venezuela solicitó arbitraje en el Mercosur para solucionar diferendo con fundadores

Luego de mantener un cuarto encuentro con países asociados al mecanismo de solución de controversia del Protocolo de Olivos, Venezuela solicitó un arbitraje en el Mercosur por haber sido suspendida del bloque a principios de diciembre de 2016. El coordinador nacional para Venezuela del Mercosur, Héctor Constant, dijo a la prensa que con el proceso judicial que se inicia con la solicitud del arbitraje tiene por objetivo "la unidad y los derechos" del país caribeño en el bloque.

El 17 de marzo, Venezuela notificó a los socios fundadores del Mercosur los árbitros escogidos en caso de que la solución de controversias fracasara, algo que para ese país sucedió. Los árbitros designados en marzo debían ser aceptados o rechazados por Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. "No pueden existir una integración punitiva, menos cuando esa sanción es inexistente, cuando no existe posibilidad de generar un castigo. Tuvimos varias reuniones reiterando un conjunto de propuestas para lograr volver a la normalidad. Ese conjunto de propuestas fueron reiteradas una y otra vez", dijo Constant y reiteró que "no existe ninguna medida que pueda suponer una sanción como la que arbitrariamente se aplicó".

Constant informó a la prensa que Venezuela ya notificó "como corresponde, el inicio del arbitraje". "La notificación acaba de ser entregada a los países miembros del Mercosur de acuerdo a los procedimientos que están perfectamente estipulados en la normativa y en el Protocolo de Olivos para que de inmediato se proceda a realizar todas las acciones necesarias en resguardo de los derechos de Venezuela y garantizando que la vía judicial pueda prosperar", señaló.

El coordinador venezolano no aceptó preguntas de la prensa.

