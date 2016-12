Venta total y precios en alza en la última feria del año en Cuchilla de Silvera

El escritorio Juan Carlos Martínez Negocios Rurales realizó la última feria de 2016 en el local Cuchilla de Silvera, en Lavalleja, donde comercializó 787 vacunos, 614 lanares, 29 yeguarizos y nueve toros Angus y Limousin.

Los negocios se realizaron "a ritmo de vértigo", según se informó a El Observador Agropecuario desde el escritorio rematador. Los negocios comenzaron a la hora 13.30 y concluyeron a la hora 19, con gran la agilidad, impulsada por la presencia de productores del este, sur y centro del país, quienes absorbieron toda la oferta.

Se destacó la demanda por los corderos gordos, obteniéndose precios máximos US$ 74. Los precios de todas las categorías de reposición mejoraron en relación a la feria realizada el 10 de diciembre en ese mismo local.

Según analizó Juan Carlos Martínez, las lluvias y los mejores precios del mercado de haciendas gordas fueron los principales factores que permitieron este muy buen resultado del remate.

Los precios máximo y mínimo de cada categoría fueron: corderos US$ 74 y US$ 44; borregas Ideal de 2 dientes US$ 68; terneros de 1 año, sin castrar, US$ 500 y US$ 305; novillitos de 1 a 2 años US$ 505 y US$ 405; novillos de 2 a 3 años US$ 525 y US$ 502; novillos de más de 3 años US$ 585 y US$ 562; novillos gordos US$ 848 y US$ 690; vacas gordas US$ 535 y US$ 605; vacas "carnudas" US$ 470 y US$ 422; vacas de menos estado US$ 380 y US$ 372; piezas de cría –categoría que fue muy demanda– US$ 355 y US$ 295; vaquillonas US$ 370 y US$ 295; terneras US$ 270 y US$ 265; toros Angus US$ 1.300 y US$ 1.000; toros Limousin US$ 1.000.

