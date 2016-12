Veranillo para la economía luego de un 2016 difícil

Por Miguel Noguez y Andrés Oyhenard

El cierre de 2016 vino acompañado de un "veranillo" para la economía uruguaya, con señales favorables en varios frentes que hoy dan un respiro y alimentan el optimismo en las expectativas de algunos agentes para el próximo año.

En esa lista aparecen el descenso de la inflación por sexto mes consecutivo y la baja del desempleo que alcanzó su menor nivel en más de un año. También el repunte de la actividad comercial, que cortó tres trimestres consecutivos de contracción, la mejora en los indicadores de confianza del consumidor y la pausa en la caída de las exportaciones que se observó en noviembre. A eso se suman las perspectivas sobre la próxima temporada de verano que indican que será una de las mejoras zafras de la historia para el turismo.

Todas esas señales parecen aventurar un mejor panorama para Uruguay, aunque la continuidad de la recuperación no está exenta de riesgos. Por eso prima la catuela entre los expertos a la hora de hacer pronósticos para un despegue de la actividad.

Astori destacó los últimos datos del mercado laboral y el comportamiento de la inflación. "Estamos muy contentos porque esto es lo que estamos buscando. Para crecer se conoce un solo camino, que es invertir y la inversión es trabajo. En la medida que la inversión tiene una trayectoria positiva, el trabajo aumenta", dijo. También elogió la política salarial que, según dijo, "ha demostrado hasta ahora ser exitosa", porque "el salario real nunca dejó de crecer" y al mismo tiempo cuidó el empleo".

¿Fin de los riesgos?

El 2017 está lejos de ser un año exento de dificultades, aun cuando el escenario de futuro se sigue considerando como positivo. Las dudas que genera la victoria de Donald Trump y la demora en la recuperación de Argentina y Brasil son dos aspectos claves que casi en los descuentos de 2016 se sumaron a los pronósticos de distintos analistas privados sobre el desempeño que tendrá la economía en el año entrante.

Ante la consulta sobre si lo peor para la economía uruguaya ya pasó, el economista director de Ceres, Ernesto Talvi, dijo a El Observador que lo que hay hoy es "un veranillo". Según el experto, eso se origina en la percepción de que la suba de las tasas de interés en Estados Unidos van a demorar más de lo previsto y a que los precios de los commodities han tenido un leve repunte.

Pero ante todo, por las expectativas que despierta la temporada turística que está a la vuelta de la esquina. "Estamos mucho más baratos que Argentina en dólares y los brasileños que faltaron el año pasado van a volver en buena medida. Eso va a marcar una tónica más positiva para 2017", dijo.

"Eso no le resuelve el problema de precios al productor y el empleo en la construcción –habría que compensarlo con obra pública–, pero nos va a permitir arrancar el año con más oxígeno. Si bien no va a ser un año espectacular, va a ser mejor que este, que fue el más difícil desde 2002", afirmó. Por otra parte, el economista y socio de CPA Ferrere Gabriel Oddone sostuvo que aunque la economía uruguaya terminará el 2016 con un desempeño mejor a lo que se preveía a comienzo de año, las condiciones internacionales desafían la continuidad de la recuperación para 2017.

Oddone explicó que la mirada sobre la evolución de la región es "algo menos buena" de la que había meses atrás, con un deterioro notorio de las expectativas en Argentina y Brasil; y debilidades macroeconómicas que quedarán mucho más expuestas en un escenario financiero más restrictivo a nivel internacional. "Dado que la región vuelve a decepcionar, no tenemos de ese lado un amortiguador para enfrentar el escenario menos amistoso", alertó Oddone. Los analistas que participaron de la encuesta de Expectativas Económicas de El Observador a fines de noviembre preveían que en 2017 el PIB acelere su paso, pero de forma más moderada a lo que anticipaban en setiembre y octubre.

Prevén que este año termine con una expansión de 0,4% en la mediana de las respuestas. Para el año próximo, la expectativa se moderó de un crecimiento de 0,8%.

Exportaciones dejan de caer

Las exportaciones de bienes de Uruguay aumentaron 5,5% noviembre. Así, cortaron la racha a la baja que venían mostrando desde hace tres meses y registraron el segundo mayor aumento del año, impulsadas por la venta de carne y celulosa. En los últimos meses, los precios de algunos commodities relevantes para la economía uruguaya como los granos y los lácteos se han fortalecido. En el caso de la soja –para entrega en julio del próximo año– cotiza apenas US$ 10 por debajo de los US$ 400 la tonelada. En tanto, la tonelada de leche en polvo cruzó esta semana la barrera de los US$ 3.500 la tonelada en la licitación internacional que realiza la neozelandesa Fonterra, su mayor cotización desde julio de 2014.