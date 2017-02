Video online: la herramienta para acercarse al consumidor

Para aprovechar esas oportunidades, lo fundamental es concentrarse en la forma. Publicistas uruguayos coinciden en que la mejor manera de acercarse a los consumidores es a través de un contenido que represente un valor, entretenimiento o utilidad, es decir, algo que se parezca lo menos posible a una publicidad tradicional. Esa estrategia es conocida como branded content.

Para el director de Carat, Alvaro Suárez, el branded content consiste en generar contenidos vinculados a una marca que permitan conectarla con el consumidor. "Ahí es donde funciona muy bien el formato video. El público lo recibe como un contenido relevante y no como publicidad", indicó Suárez.

Con Oberlander coincidió el presidente de McCann, Leandro Gómez. Buscar buenas ideas que generen un enganche, buscando sorprender y transmitir desde un lugar más lúdico y de entretenimiento es, según el publicista, una de claves a tener en cuenta al momento de trabajar en video digital. Al mismo tiempo, señaló que el video online brinda mayor libertad en cuanto a la duración, por el hecho de no estar ceñido por los 30 o 40 segundos de un comercial televisivo.

Un ejemplo de contenido mencionado por Oberlander con utilidad para los usuarios y que es tendencia mundial, son los tutoriales o how to: "Eso es algo que no estamos produciendo mucho pero estamos empezando. Apuntan a más duración en el tiempo , da respuesta a una necesidad de la persona en el momento que lo necesite".