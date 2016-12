Vin Diesel se disculpó por acosar a una periodista

Embed

El estadounidense Vin Diesel, quien protagoniza la saga de acción Rápidos y furiosos, se disculpó por haber incomodado a una periodista brasileña durante la promoción de su nueva película: XXX: Reactivado."Como todos saben, intento que mis entrevistas sean divertidas, especialmente si estoy en la 'zona de Xander'", señaló al referirse a su personaje interpretado en. "Pero si he ofendido a alguien, permítanme pedir perdón. Esa nunca fue mi intención", escribió el actor en su cuenta oficial de Facebook, en la que subió el video completo de su encuentro a la reportera Carol Moreira filmado por un asistente.En la entrevista, Diesel halagó a la periodista e interrumpió algunas de sus preguntas para destacar su belleza."Dios, eres muy guapa. ¿Me equivoco? Es muy guapa", dijo durante la entrevista. "Te amo. Dios, chicos, miren qué hermosa es. No puedo hacer la entrevista. ¿Nadie piensa como yo? Mírenla. Es increíblemente guapa. No puedo hacer la entrevista porque...", expresó mientras caminó de rodillas hasta donde estaba la reportera.En tanto, según apuntó el diario argentino Clarín , en su canal de YouTube Moreira señaló que se sintió ofendida por la actitud del actor. "Interrumpió la entrevista tres veces. No sabía qué hacer. Me reía, pero era delicado. Me ha decepcionado, estaba muy ilusionada con la entrevista, preparé muchas preguntas y no conseguí hacérselas porque me interrumpió para hablar de mi belleza", dijo en un video que ha superado las 4 millones de reproducciones.