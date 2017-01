Voluntarios de todo el mundo llegan a Rocha al rescate de las tortugas

La tortuga fue encontrada el 27 de diciembre en una playa de Punta del Diablo cercana a La Coronilla, en el departamento de Rocha. Estaba en la orilla, salpicada de arena e inmóvil, envuelta en una red de pesca. Al principio los que la encontraron –una familia de veraneantes y un guardavidas– creían que estaba muerta, pero el aleteo inquieto que realizó para poder escapar de una ola que la golpeó dio prueba de lo contrario. Enseguida fue trasladada a la base científica Cerro Verde de Karumbé. Allí, los expertos la atendieron de inmediato. No había sangre ni heridas. "Esto es el plástico", pensaron los veterinarios. Y efectivamente así era. A los pocos días de internada, Clementina –como la bautizaron en la base– defecó pequeños trozos de nailon. Luego, la misma materia salió acompañada de pus.

La situación era crítica: la tortuga verde había confundido algún desecho plástico en el mar con un alga y se lo había tragado. La ingesta le había generado una infección en el intestino y necesitaba ser tratada con antibióticos y suero para poder salvarse. Además, los veterinarios debían hacerle masajes con agua caliente para estimular el sistema digestivo e intentar eliminar la mayor cantidad de plástico de su organismo. Para cuando la rescataron, e incluso algunas semanas después, no se sabía qué tan grave era la situación. Podía ser que la tortuga solo tuviera una pequeña herida interna o, por el contrario, podía tener todo el intestino tapado de plástico y basura . Habría que esperar a ver cómo evolucionaba el animal a los tratamientos y el cuidado de los técnicos. De lo que no hay dudas es de que si el ejemplar no hubiese caído en manos de Karumbé ya estaría muerto.